Akne nasıl önlenir? | Akneleri önlemenin ip uçları

Akne sorunu insanların önemli bir çoğunluğunda, çeşitli dönemlerde görülen cilt problemlerinden biridir. Doğru bir şekilde tedavi edilmemesi halinde ciltte uzun süre kalan ve koyu lekelere neden olan akneler, ciddi bir estetik sorununu da beraberinde getirmektedir. Akneleri önlemek için ipuçları başlığı altında verdiğimiz önerileri dikkate alarak, bu problemi önemli ölçüde ortadan kaldırabilirsiniz. Cildinizi sivilcelerden uzak tutmak için, her şeyden önce nitelikli bir cilt bakımı şarttır.

Akneleri Önlemek İçin İpuçları

Cilt Temizliği

Yüzün her gün birkaç kez ılık su ile yıkanması, cilt temizliği bakımından önemlidir. Ancak yüzünüzü yıkarken kullanacağınız sabun gibi temizleyici maddelerin, mutlaka doğal içeriğe sahip olmasına dikkat etmek gerekir.

Güneş Kremi

Güneş ışınlarına belli bir süre maruz kalmak sağlık açısından faydalı olsa da, uzun süre güneş altında durmak farklı birçok cilt problemine neden olmaktadır.

Gündelik hayatın koşturması dikkate alındığında, insanların güneş ışınlarına gerektiğinden fazla maruz kaldıkları önemli bir gerçektir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için düzenli bir şekilde güneş kremi kullanmak, güneşin etkilerine karşı cildi koruduğu gibi akne oluşumunu da engelleyecektir.

Cildin Nemli Tutulması

Akneleri önlemek için öneriler arasında cildin nemli tutulması da, önemli bir yer tutar. Özellikle sivilce oluşumuna yatkın ciltler için, cildin nemli ve sağlıklı kalması önemlidir.

Kozmetik Ürünlerini Dikkatli Seçin

Piyasada yüzlerce farklı kozmetik ürünü bulunmaktadır. Bu ürünlerin önemli bir kısmı daha fazla kimyasal içeriğe sahip olduğu için, akne problemleri başta olmak üzere uzun vadeli ciltte farklı problemlerin oluşmasına neden olabilmektedir. Özellikle makyaj malzemeleri gibi kozmetik ürünler seçerken, ürün içeriğinin doğal olmasına dikkat edilmelidir.

Yatmadan Önce Makyajınızı Temizleyin

Birçok kadın hafif makyaj yaptığı için yatmadan önce makyajını temizleme ihtiyacı hissetmeyebilir. Ciltte bulunan makyaj kalıntıları, akne oluşumunun temel sebeplerinden biridir.

Peeling Kullanın

Uyku esnasında vücut bir bütün halinde dinlenmeye geçeceği için, ciltte hücrelerin yenilenmesi için dinlenme safhasına geçecektir. Ancak dinlenme esnasında cildinizde makyaj kalıntılarının bulunması, cildin nefes almasını engelleyeceği için akne oluşumunu artıracaktır.

Cildin ölü hücrelerden arınması için, peeling kullanımı önemlidir. Cilt hücrelerinin yenilenmesi ve gözeneklerin tıkanmaması için, haftada birkaç kez peeling uygulaması yapmak cilt sağlığı için oldukça faydalıdır. Cildiniz ölü hücrelerden arınarak daha sağlıklı hale geleceği gibi, akne oluşumunun önüne de geçilmiş olacaktır.

Akne Önleyici Doğal Ürünleri Tercih Edin

Eczanelerde satılan akne önleyici doğal ürünler, düzenli bir şekilde kullanıldığında bu problemin önüne geçmeye yardımcı olmaktadır. Özellikle benzoil peroksit, adapalene ve azelaik asit gibi akne önleyici içeriğe sahip ürünlerin kullanılması, bu konuda size yardımcı olabilir.

Sivilceleri Patlatmayın

Akne oluşumunu engellemek için dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri, sivilceleri patlatmadan yok etmenin yollarını bulmaktır. Birçok insanın yaptığı hatalardan başında gelen sivilce patlatmak, ciltte derin sivilce izleri ve akne oluşumuna neden olur.

Beslenme Alışkanlıkları Önemlidir

Yüksek glisemik indekse sahip olan yiyecekler, hormonal dengede değişime neden olarak sivilce ve nihayetinde akne oluşumuna sebep olmaktadır. Bu nedenle yüksek glisemik indeksi bulunan yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durarak, farklı şekillerde sağlıklı beslenmeye gayret edilmelidir.

Stresle Başa Çıkmanın Yollarını Arayın

Stres fiziken ve ruhen insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Yoğun strese maruz kalmak sivilce ve akne oluşumu için önemli sebeplerden biridir.

Stres yönetimi konusunda başarı sağlamanız, cilt sağlığına olumlu katkılarda bulunacaktır. Stresle başa çıkmak için doğa ile iç içe olabilir, derin nefes alma yöntemlerini kullanabilir ve düzenli olarak egzersizler yapabilirsiniz.

Yeteri Kadar Uyuyun

Günlük en az 6 saat gece uykusu uyumak, cilt sağlığı için önemlidir. Yeteri miktarda uyumak kadar, uyku kalitesi de sağlık açısından ciddi öneme sahiptir. Bu nedenle uyku kalitesini engelleyecek her türlü faktör yatak odasından uzak tutularak, yeterli ve kaliteli uykunun olması sağlanmalıdır.

Sigaradan Mutlaka Uzak Durun

Yapılan birçok bilimsel araştırma, sivilce ile sigara arasında önemli bir ilişkinin olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Bu nedenle cilt bakım uzmanları sağlıklı bir cilt için, sigaradan uzak durulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.