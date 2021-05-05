Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Akne sorunu öz güven eksikliğine neden oluyor

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:51
Akne sorunu öz güven eksikliğine neden oluyor

4 Gençten 3’ü Akne Problemi Yaşıyor Bu Durum Öz Güven Eksikliğine Yol Açıyor!

Türkiye’nin önde gelen dermatologlarından Doç. Dr. Yasemin Oram tarafından geliştirilen Propia markası, resmi Instagram sayfası üzerinden ortalama 3.000 katılımcıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Gençlerde akne problemi ve öz güven ilişkisi, akne ile mücadelede doğru bilinen yanlışlar gibi konular üzerinden gerçekleşen araştırmanın sonuçları da dikkat çekici oldu.

Konu akne olunca, gençler en çok arkadaş tavsiyesini dikkate alıyor!

Katılımcıların %86’sının hafif dereceli, %64’ünün ise orta dereceli akne problemi yaşadığını gösteren araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından birisi de, gençlerin cilt bakım ürünü tercih ederken en çok arkadaşlarının tavsiyelerini dikkate almaları oldu. Uzman görüşü, dermatolog önerisi veya fenomen tavsiyelerinin arkadaş tavsiyesinden çok daha geri planında kaldığı görüldü.

Araştırmanın bu sonucu ile birlikte akne problemi yaşayan gençlerin, bir uzman bile önerse arkadaşlarının denediği ve bizzat sonuçlarını görebildiği ürünleri tercih ettiği görüldü.

Akneler hiç geçmiyor, gençler daha iyi görünmek için photoshop kullanıyor!

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından bir diğeri ise, katılımcıların yarısından fazlasının akne tedavisinin mümkün olmadığını düşünmesi. 

Araştırmaya göre gençlerin %86’sı, sivilcelerin yoğun olduğu dönemlerde öz güven eksikliği yaşıyor. Bu durum gençleri, kusursuz bir cilde sahip görünmek ve aknelerden kurtulmak için görsel düzenleyici programları (photoshop) kullanmaya yönlendiriyor.

Öz güven eksikliğinin en önemli tetikleyicisi, doğru olduğu düşünülen yanlış bilgiler!

Araştırmada her 10 kişiden 8’inin aknelerinden kurtulmak için internette yer alan akneye diş macunu, aspirin sürmek gibi hatalı yöntemlerden en az birini denediği, en çok uyguladıkları yöntemin ise limon sürmek olduğu görüldü. 

İnternetten araştırarak denk geldikleri hatalı bilgiler nedeniyle yanlış ürün kullanımı ve yanlış yöntemleri deneyen gençler için bu durumun en önemli sebebi ise, aknenin kalıcı bir cilt kusuru olduğunu düşünmeleri.

Türkiye’deki gençler cilt bakımına önem veriyor!

Türkiye’deki gençler akne ile mücadele konusunda sınıfta kalsa da, araştırmaya göre cilt bakımına son derece önem veriyor.

Katılımcıların %70’i, herhangi bir cilt problemi yaşamadığı dönemlerde dahi cilt bakım kremi ürünlerini kullanıyor. 

Akne problemi yaşayan her 10 kişiden 7’si, sivilce problemi için düzenli bakım uyguladığını belirtirken, %68’i ise günde 2 kez yüz yıkama jeli kullandığını belirtiyor. 

Anahtar Kelimeler:
Akne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akciğer yüksek tansiyonu hayatı tehdit eden bir hastalıktır
Akciğer yüksek tansiyonu hayatı tehdit eden bir hastalıktır
Pnkre | Maskeli yüzlerde kaş ve saça özel ürün geliştirdi
Pnkre | Maskeli yüzlerde kaş ve saça özel ürün geliştirdi
Prof. Dr. Nuran Salman |Salgın sürecinde rutin aşılama sürmeli
Prof. Dr. Nuran Salman |Salgın sürecinde rutin aşılama sürmeli
COVID-19’a yakalanmaktansa aşıdaki geçici yan etkileri yaşamak daha akılcı
COVID-19’a yakalanmaktansa aşıdaki geçici yan etkileri yaşamak daha akılcı
Astımı olanların oruç tutması sakıncalı mı?
Astımı olanların oruç tutması sakıncalı mı?
Aşıyı Reddederek Çocuğunuzu ve Toplumu Riske Atmayın!
Aşıyı Reddederek Çocuğunuzu ve Toplumu Riske Atmayın!
Balıktan sonra helva yenilir mi? | Uzman görüşü
Balıktan sonra helva yenilir mi? | Uzman görüşü
Türkiye Aşı Uygulamasında Dünyada 6’ıncı Sırada
Türkiye Aşı Uygulamasında Dünyada 6’ıncı Sırada
Ramazan’da tüketilmesi gereken 10 besin
Ramazan’da tüketilmesi gereken 10 besin
Mutasyonlu virüs 15 günde yoğun bakımları doldurdu
Mutasyonlu virüs 15 günde yoğun bakımları doldurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim