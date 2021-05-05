Akne sorunu öz güven eksikliğine neden oluyor

4 Gençten 3’ü Akne Problemi Yaşıyor Bu Durum Öz Güven Eksikliğine Yol Açıyor!

Türkiye’nin önde gelen dermatologlarından Doç. Dr. Yasemin Oram tarafından geliştirilen Propia markası, resmi Instagram sayfası üzerinden ortalama 3.000 katılımcıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Gençlerde akne problemi ve öz güven ilişkisi, akne ile mücadelede doğru bilinen yanlışlar gibi konular üzerinden gerçekleşen araştırmanın sonuçları da dikkat çekici oldu.

Konu akne olunca, gençler en çok arkadaş tavsiyesini dikkate alıyor!

Katılımcıların %86’sının hafif dereceli, %64’ünün ise orta dereceli akne problemi yaşadığını gösteren araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından birisi de, gençlerin cilt bakım ürünü tercih ederken en çok arkadaşlarının tavsiyelerini dikkate almaları oldu. Uzman görüşü, dermatolog önerisi veya fenomen tavsiyelerinin arkadaş tavsiyesinden çok daha geri planında kaldığı görüldü.

Araştırmanın bu sonucu ile birlikte akne problemi yaşayan gençlerin, bir uzman bile önerse arkadaşlarının denediği ve bizzat sonuçlarını görebildiği ürünleri tercih ettiği görüldü.

Akneler hiç geçmiyor, gençler daha iyi görünmek için photoshop kullanıyor!

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından bir diğeri ise, katılımcıların yarısından fazlasının akne tedavisinin mümkün olmadığını düşünmesi.

Araştırmaya göre gençlerin %86’sı, sivilcelerin yoğun olduğu dönemlerde öz güven eksikliği yaşıyor. Bu durum gençleri, kusursuz bir cilde sahip görünmek ve aknelerden kurtulmak için görsel düzenleyici programları (photoshop) kullanmaya yönlendiriyor.

Araştırmada her 10 kişiden 8’inin aknelerinden kurtulmak için internette yer alan akneye diş macunu, aspirin sürmek gibi hatalı yöntemlerden en az birini denediği, en çok uyguladıkları yöntemin ise limon sürmek olduğu görüldü.

İnternetten araştırarak denk geldikleri hatalı bilgiler nedeniyle yanlış ürün kullanımı ve yanlış yöntemleri deneyen gençler için bu durumun en önemli sebebi ise, aknenin kalıcı bir cilt kusuru olduğunu düşünmeleri.

Türkiye’deki gençler cilt bakımına önem veriyor!

Türkiye’deki gençler akne ile mücadele konusunda sınıfta kalsa da, araştırmaya göre cilt bakımına son derece önem veriyor.

Katılımcıların %70’i, herhangi bir cilt problemi yaşamadığı dönemlerde dahi cilt bakım kremi ürünlerini kullanıyor.

Akne problemi yaşayan her 10 kişiden 7’si, sivilce problemi için düzenli bakım uyguladığını belirtirken, %68’i ise günde 2 kez yüz yıkama jeli kullandığını belirtiyor.