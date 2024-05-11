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Aksuvital'den annelere sağlık ve güzellik hediyesi

Anneler Günü öncesi hala annesine anlamlı, akılda kalıcı hediye seçmemiş olanlar, ona doğal ürünlerle sağlık ve güzellik paketi göndermeye ne dersiniz?

11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:07
Aksuvital'den annelere sağlık ve güzellik hediyesi






Annelere sağlık ve güzellik hediyesi

Anneler Günü'ne sadece birkaç gün kala, hala anneniz için hediye seçmemiş olanlar için doğal ürünlerle dolu sağlık dolu bir paket düşünülebilir. İşte bu özel gün için bazı öneriler:

Kolajenle Gençlik

Aksuvital ürünleri arasında bulunan Kolajen + C Hyaluronik Asit Shiffa Home, Anneler Günü için sepetinizde yerini alabilir. Fiyatı 438 TL.

Damla Propolis ile Dirençli Annelik

Bağışıklık sistemini güçlendiren, kolestrolü düşüren, kalp hastalıkları riskini azaltan ve iltihaplanmayı azaltan 100% doğal Propolis, Anneler Günü için özel fiyatla 128 TL.

Gül Yağı ile Canlılık

Gül yapraklarından özenle üretilen gül yağı anksiyeteye ve depresyona iyi gelirken, kan dolaşımını hızlandırarak enerji verir. Ayrıca, ödem giderici ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Fiyatı 150 TL.

D3 ve K Vitamini ile SağlıkAksu Vital uzmanları tarafından geliştirilen D3K Vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini desteklerken kireçlenmeyi önleyen güçlü bileşenlere sahiptir. Ayrıca, kan şekeri seviyelerini dengeleyerek zihinsel sağlığı korur ve üretkenliği artırır. Fiyatı 195 TL.

Saçlara Işıltı

Softem Argan ve Keratinli Saç Bakım Serumu, yüksek miktarda polifenol bileşikleri ile saçları güçlendirirken, ipeksi ve parlak bir görünüm kazandırır. Ayrıca, saçlara derinlemesine beslenme sağlayarak yıpranmış saçların onarılmasına yardımcı olur. Fiyatı 413 TL.

Bu doğal ürünlerle dolu paket, annenize sağlık ve güzellik dolu bir hediye sunmanın harika bir yoludur.

Anahtar Kelimeler:
AksuvitalAnneler Günü
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