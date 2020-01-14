Alkol tüketimi düşüyor, şimdi trend mucize içecekler

Sağlıklı yaşam peşinde koşan tüketicilerin artmasıyla birlikte alkollü içecek tüketimi düşmeye başladı. KPMG’nin içecek sektöründeki küresel trendleri inceleyen İçecek Araştırması’na göre artık tüketici temiz içerikli, çevre dostu ve yenilikçi seçenekler arıyor. Kolajen içeren ‘mucize içecekler’ kategorisindeki yükseliş dikkat çekiyor

KPMG’nin hazırladığı İçecek Araştırması’nda içecek sektörünün ihtiyaçları ve tüketici tercihlerindeki değişimler incelendi. Araştırmadan çıkan sonuç, dünyada alkol tüketiminin azaldığını gösteriyor. Araştırma sonuçlarının değerlendirildiği rapora göre, sağlıklı yaşam bilinci yükselişte. Buna bağlı olarak alkollü içecek tüketimi azalırken, ‘mucize içecekler’ adı verilen sağlıklı içecek kategorisi hızla büyüyor. Bu değişim, yeni tüketici alışkanlıklarına neden oluyor. Popüler içecekler artık yerini temiz, çevre dostu, yenilikçi ve kişiselleştirilmiş içeceklere bırakıyor.

OECD verilerine göre özellikle Avrupa’da alkol tüketimindeki düşüş dikkat çekiyor. Danimarka, İrlanda, İspanya başta olmak üzere Fransa, Almanya, Portekiz, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde bu değişimi rakamlar ortaya koyuyor. 2000 yılından bu yana, kişi başına düşen alkol tüketimi Danimarka’da 13,1 litreden 9,1 litreye, İrlanda’da 14,2 litreden 11 litreye, İspanya’da 11,8 litreden 8,6 litreye ve Fransa’da 13,9 litreden 11,7 litreye geriledi.

‘Mucize içecek’ kategorisi

KPMG’nin hazırladığı raporda, alkol tüketimindeki azalmaya vurgu yapılırken, sağlıklı içecekler trendindeki artışa dikkat çekiliyor. Rapora göre, Y ve Z kuşağının tüketim tercihleri perakende sektöründe keskin hareketlere sebep oluyor. Tüketiciler artık bir üründen tek seferde daha fazla fayda elde etmek istiyor. Bu nedenle ‘mucize içecekler’ denilen kategori giderek büyüyor. Bu kategori içindeki en büyük payı saça ve cilde iyi gelen kolajen ilaveli su, gut hastalığına iyi gelen kombucha çayı, anksiyete ve stres yönetimine yardımcı kannabidiol (CBD) içeren içecekler oluşturuyor. Tüketici kendisini iyi hissettiren seçenekleri tercih ediyor, beklentilerini karşılayan ürünler için daha fazlasını ödemeye hazır olduğunu söylüyor.

Kişiselleştirilmiş ürünler

Artık klasik hale gelen küresel popüler içecek markaları tüketici alışkanlıklarındaki değişimi fark ederek, alışılagelmiş içecek kategorilerine yeni özellikler ekleyerek değişen tüketici tercihlerine yanıt vermeye çalışıyor. Sodalı kahve ve çaylar, özel üretim kokteyller, vegan tüketicilerin ilgisini çeken soya sütü, hindistan cevizi sütü gibi bitkisel sütler yeni kategorilerden birkaçı. Ayrıca markalar, tüketicinin tercihlerine uygun seçenekler sunarak içecekleri kişiselleştirme fırsatı sunuyor.

Ambalajdan içeriğe çevre dostu ürün

Çevresel atıkların doğaya verdiği zararın farkındalığının artmasıyla, tüketiciler içecek sektöründe de çevre dostu paketleme alternatifleri sunan ürünlere yönelmeye başladı. Plastik içermeyen, geri dönüşümlü, temiz içerikli ürünler tüketicinin ilk tercihleri arasında.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, “Y kuşağından sonra tüketime katılan Z kuşağıyla tüketici alışkanlıkları çok hızlı değişmeye başladı. İçecek sektörü bu dönüşümü çok iyi yansıtıyor. Ambalajdan, ambalajın içindeki ürüne çevre dostu üretim Y ve Z kuşağının tercihlerini belirliyor. Sıfır plastik politikasıyla üretim yapan markalar tüketicinin gözünde bir adım öne çıkıyor. Tüketici sağlıklı içeceği sağlıklı ambalajda sunan markalar talep ediyor. Paketleme teknolojilerindeki yenilikler sayesinde tüketicinin ürünle kurduğu bağ değişiyor. Tüketicinin demografik yapısına uygun, ürünle uyumlu, yaratıcı ambalaj seçenekleri Z kuşağının ilgisini çekiyor” dedi.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG, geçmişi 1867 yılına dayanan, üye firmalar ağı sistemiyle 147 ülkede 220 binin üzerinde çalışanıyla finansal hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv, endüstriyel sektörlerden, gıda, perakende, enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pek çok sektöre danışmanlık hizmeti veriyor. KPMG Türkiye ise İstanbul merkez ofisinin yanı sıra Ankara ve İzmir ofisleriyle, 1982 yılından beri 1700 çalışanıyla her sektörden 4000’in üzerinde firmaya sektörler özelinde hizmet verirken, rekabette ihtiyaç duydukları endüstriyel trendler hakkında değer yaratan çözümler sunuyor. Detaylı bilgi için www.kpmg.com.tr adresine başvurabilirsiniz.