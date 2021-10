Amerikan Hastanesi Dr. Mark Hyman'ı ağırladı

Amerikan Hastanesi, fonksiyonel tıp alanında dünyaca ünlü bir isim olan Dr. Mark Hyman’ı Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de ağırladı. The New York Times'ın en çok satan yazarlarından biri olan Dr. Hyman, fonksiyonel tıbbın bakış açısıyla yaşam süresini iyileştirmek için neler yapılabileceğini ve beyin sağlığının vücutla olan ilişkisini ele aldı. Yaklaşık 3 saat süren ve yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Amerikan Hastanesi Fonksiyonel Tıp Bölümü Başkanı Dr. İrem Ergün fonksiyonel tıbbın yaşama bütünsel yaklaşımını yansıtan bir konuşma yaptı.

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çatısı altında yer alan Amerikan Hastanesi, fonksiyonel tıp ve beslenme alanında uluslararası bir üne sahip olan Dr. Mark Hyman’ı İstanbul’da ağırladı. Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de düzenlenen etkinlikte konuşan Dr. Hyman katılımcılara, fonksiyonel tıbbın bakış açısıyla yaşam süresini iyileştirmek için neler yapılabileceğini ve beyin sağlığının vücutla olan ilişkisini anlattı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Amerikan Hastanesi Fonksiyonel Tıp Bölümü Başkanı Dr. İrem Ergün, fonksiyonel tıbbın yaşama bütünsel yaklaşımından bahsetti. Etkinliğin bir diğer konuşmacısı olan Amerikan Hastanesi Code Lotus Mindfulness Merkezi Yöneticisi Dr. Elif Altuğ ise, Code Lotus Mindfulness Merkezi’ndeki bütünsel bakışlı ve kişiye özel planlanmış çalışmalara dair bilgi verdi.

ilk oturumda “Ölümsüzlük: Geriye Doğru Yaş Almanın Sırlarını Keşfedin” konusunu aktardı. Yaşam süresinin neden kısa olduğunu ele alan Dr. Hyman, kronik hastalıkların kökünü ve yaşam süresini iyileştirmek için neler yapılabileceği konusunda izleyicilere tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, çevresel toksinler, güçsüz bağışıklık sistemi, bağırsak sistemi ve daha fazlasının yaşam süresini ne kadar etkilediğini ve bu etkilerin nasıl geri döndürülebileceğini aktardı. İkinci oturumda “Beyin Sağlığı ve Vücutla Olan İlişkisi” başlığını ele alan Dr. Hyman, “Beyin sağlığı ne derece önemli?” ve “Beynin toksinlerden korunmasını nasıl sağlarız?” sorularını açıklamalarla yanıtladı. Oturumda aynı zamanda, negatif düşünce ve travmaların beyne etkisi, beyin sağlığının nasıl korunacağına dair bilgiler ve beyni resetleme konusunda önerilerde de bulunan Dr. Hyman’ın yaptığı konuşmalar büyük ilgi gördü ve her oturumdan sonra “Soru&Cevap” kısmı gerçekleştirildi.

Dr. Mark Hyman Hakkında

Uluslararası fonksiyonel tıp ve beslenme alanlarında tanınmış ve kabul görmüş bir lider ve konuşmacı olan Dr. Mark Hyman, bireylerin optimal sağlığı keşfetmesine ve kökü ele almasına yardımcı olmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

The UltraWellness Center'ın kurucusu ve yöneticisi, Cleveland Clinic Center for Functional Medicine'in Kıdemli Danışmanı, 14 kez en çok satan “New York Times” yazarı ve The Institute for Functional Medicine için Klinik İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Hyman, önde gelen sağlık Podcast'lerinden biri olan The Doctor’s Farmacy’nin de sunucusudur.

Dr. Hyman, CBS This Morning, Today, Good Morning America, The View ve CNN dahil olmak üzere, çeşitli televizyon programlarına ve kanallara tıbbi danışman olarak düzenli katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda, Dr. Oz Show'da danışman ve konuk yardımcı sunucu olan Dr. Hyman, halk sağlığını iyileştirmek için politikayı değiştirmeye yönelik çalışmaları sayesinde fonksiyonel tıp alanında sağlık reformu üzerine Senato Çalışma Grubu önünde savunuculuk yapmıştır.

Dr. Dean Ornish ve Dr. Michael Roizen ile birlikte Dr. Hyman, kronik hastalıkların yaşam tarzı tedavisi için geri ödemeyi teşvik eden 2009 tarihli Sağlığınızı Geri Alın Yasası’nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na sunmuş ve tanıtılmasına yardımcı olmuştur. 2015 yılında Tim Ryan ile birlikte, tıp eğitiminde beslenmeyi finanse etmek için ENRICH Yasası'nın Kongre'ye getirilmesine yardımcı olan Dr. Hyman, Laurie David ve Katie Couric'in yapımcılığını üstlendiği ve çocukluk çağı obezitesini konu alan, 2014'ün önemli filmi “Fed Up”da da önemli bir rol oynamıştır. Bunların yanı sıra Dr. Hyman, Clinton Vakfı'nın Health Matters, Achieving Wellness in Every Generation Konferansı’nda ve Clinton Global Initiative'in yanı sıra, küresel sağlık sorunları üzerine Dünya Ekonomik Forumu, TEDMED ve TEDx'te sunumlar gerçekleştirmiş ve ayrıca “Daha İyi Yaşam için Kitaplar” Onur Listesi’ne girmiştir.