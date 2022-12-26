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Anne Adayları için Sağlıklı Beslenmek Hayati Önem Taşıyor

26 Aralık 2022 Pazartesi 22:15
Anne Adayları için Sağlıklı Beslenmek Hayati Önem Taşıyor

Anne Adayları için Sağlıklı Beslenmek Hayati Önem Taşıyor

Gebelik dönemi, özellikle anne adayları için oldukça heyecanlı geçerken dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Özellikle beslenme alışkanlıkları konusunda yenilik gerektiren gebelik dönemi, bebeğin gelişimi için gerekli besinleri almayı gerektirir. Anne adayı ve bebeğin, gebelik dönemini sağlıklı bir şekilde geçirmesi için besin değeri yüksek gıdaları tüketmek, alışkanlık haline getirilmelidir. 
 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden, Dr. Öğr. Üyesi Emine Dilşad Herkiloğlu ‘Anne adayı, bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimini tamamlayabilmesi için tüm besin gruplarından almalıdır’ diyerek hamilelik döneminde beslenme hakkında bilgiler verdi.

Gebelikte beslenme nasıl olmalıdır?

Stresten uzak bir yaşam, dengeli beslenme ve uygun vitaminlerin alınmasının gebelik dönemindeki önemi her zaman anlatılır. Genel olarak 9 ay 10 gün boyunca devam eden gebelik, anne ve bebeğin sağlığı için başından itibaren sağlıklı beslenme yi gerektirir. Bu süreçte özellikle tiroid ve diğer hormonların istenilen düzeyde olması, D vitaminin normal sınırda olması ve gerekli vitamin ile minerallerin alınması, gebelik sürecini ciddi anlamda etkiler. Hamilelik döneminde kullanılması gereken en önemli vitamin folik asit olup, ihtiyaç olmaması halinde diğer besinlerin besin yoluyla alınması önerilir. Ancak folik asit ilaç yoluyla alınmalıdır.

Folik asitin en doğru kullanım şekli ise, gebe kalmadan 3 ay önce başlamak ve gebeliğin sonuna kadar devam etmektir. Folik asit dışında kalan vitaminler, gebelik döneminde rutin olarak kullanılması şart olan vitaminler değildir. Anne adayında ciddi beslenme sorunları veya vitamin eksikliği mevcut değilse, folik asit dışındaki vitaminlerin besin yoluyla alınması önerilir. Bazı vitaminlerin gereğinden fazla alınması bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle doktor tavsiyesi olmadan vitamin takviyesi yapılmamalıdır. Gebelik döneminde sağlıklı beslenmek, anne ve bebeğin ihtiyaç duyduğu kalori ve besin miktarını karşılayan sağlıklı beslenme planıyla uygulanabilir. Bu durumda hamilelik sırasında annenin ne kadar kilo aldığı pek de önemli bir detay değildir.

Hamilelik sırasında doktorun önerdiği şekilde beslenme planı yapmak, gereğinden fazla kilo almayı önelediği gibi ilerleyen süreçte sağlık sorunu yaşanmasının da önüne geçer. Bununla beraber hamilelik döneminde sıvı alımına dikkat etmek, fazla  kilo alımının da önüne geçer. Hamilelik sırasında vücudun ihtiyacı olan sıvının alınması ile kilo alımı dengeli olduğu gibi yavaş kilo alınması, vücudun cilde daha hızlı büyümesi ve cildin bu büyümeye olumlu tepki vermesi sonucunda çatlak oluşumunun da önüne geçilebilir. Cildin hemen altında yer alan elastik liflerde kırılma yaşanması karşısında çatlak oluşumu başlar ve bu durum 6. - 7. aydan sonra pek çok gebe kadında görülebilir. Sıvı alımı çatlak oluşumunun önüne geçmek veya etkisini azaltmak için önemlidir. Sıvı alımı, özel yağlar, krem ve losyonlar cildin nemli tutulmasına yardımcı olabileceği gibi çatlakların da önüne geçebilir.

Anahtar Kelimeler:
Kadın HastalıklarıGebelikEmine Dilşad Herkiloğlu
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