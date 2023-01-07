Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Anne - Baba kavgası çocuğu nasıl etkiler

Çocuğa yapılan en büyük kötülüklerden biri, mutlu bir anne babanın olduğu ortamın çocuğa sağlanamamasıdır. Çünkü anne babanın olduğu ev, çocuk için güvenli alandır.

07 Ocak 2023 Cumartesi 17:28
Anne - Baba kavgası çocuğu nasıl etkiler

Anne - Baba kavgası çocuğu nasıl etkiler



Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Evlilikle birlikte artık çift olarak devam ettiğiniz hayatınıza küçük bir bireyinde katılmasıyla artık ilişkilerinizde daha da dikkatli olmanız gerekiyor demektir.

Özellikle eşinizle kavga ederken bu davranışların çocuğunuzun üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini mutlaka düşünmelisiniz.

 Çocuk güvenli alan olarak yaşamını sürdürdüğü ev ortamında güven duygusu yerine korku ve kaygılar ile büyürse o çocuktan sağlıklı bir ruh yapısı ve sağlıklı bir kişilik örüntüsü beklenemez. Dolayısıyla eşler arasındaki ilişkiden en çok anne babalık rolü etkilenir.

Bilmelisiniz ki çocuğunuzun yanında eşinizle tartışmaya başladığınızda;

-Mutlu bir anne baba profili görmek isteyen çocuk, anne babasını mutsuz gördüğü için o da mutsuz olur.

-Mutlu bir evliliğin devamı için eşler arasındaki bağın güçlendirilmesi gerekirken bu bağ sürekli yaptığın tartışmalar ile zayıflar ve anne/baba rolün de bundan olumsuz etkilenmiş olur.

-Çocuk nezdinde anne/baba otoritesi de tartışmadan zarar gördüğü için çocuğa tesir gücün azalır.

Şöyle düşünün;

“Bir tarafta anne mutsuz, bir tarafta baba mutsuz. Yaşam alanın huzursuzluğun ve gerginliğin olduğu bir atmosferin içinde. Çocuğun güven ve sükunet bulması gereken yuvasında ne bir hoş sohbet, ne bir kahkaha, ne de bir keyifli ortam yok. Hatta gelip geçici bir misafir bile böyle bir ortam içeren bir eve ziyarete gitmekten haz duymaz. Zira negatif duygu enerjinizin yansıması o evdeki herkesi mutsuz hissettirir. Misafir bile bir kaç saatliğine bu kasvetli ortama belki sabredemezken düşün ki çocuğun her gün bu ortamda bulunmak ve bu tartışmalara maruz kalmak zorunda.” 

Çocuğunuzun sağlıklı bir psikolojiye sahip olması için öncelikle ebeveynlerin birbirleri ile doğru iletişim kurmakta başarılı olmaları gerekmektedir.Unutmayın ki evlilik ilişkileri,anne-baba ve çocuk ilişkisini de önemli yönde etkilemektedir.
 

Anahtar Kelimeler:
AnneBabaAnne Baba Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kışın sağlıklı cilt için nelere dikkat edilmeli
Kışın sağlıklı cilt için nelere dikkat edilmeli
Cilt bakımı nasıl yapılır? Evde cilt bakımı için tüyolar? 
Cilt bakımı nasıl yapılır? Evde cilt bakımı için tüyolar? 
Şeker hastalığı gözleri nasıl etkiliyor?
Şeker hastalığı gözleri nasıl etkiliyor?
Kış mevsimi cilt hastalıklarını tetikliyor
Kış mevsimi cilt hastalıklarını tetikliyor
Mide botoksu ile ilgili 5 soru 5 cevap
Mide botoksu ile ilgili 5 soru 5 cevap
Uzmandan maske uyarısı! Acile başvurular hızla artıyor
Uzmandan maske uyarısı! Acile başvurular hızla artıyor
Egzersiz iltihaplanmayı azaltıyor
Egzersiz iltihaplanmayı azaltıyor
Vücutta Ben Neden Çıkar? Nelere Dikkat Edilmeli?
Vücutta Ben Neden Çıkar? Nelere Dikkat Edilmeli?
Göz kapağı sarkması tedavi edilebilir
Göz kapağı sarkması tedavi edilebilir
Anne Adayları için Sağlıklı Beslenmek Hayati Önem Taşıyor
Anne Adayları için Sağlıklı Beslenmek Hayati Önem Taşıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim