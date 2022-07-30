Anneler, Babalar; Tatile giderken bunları yanınıza mutlaka alın
Çocuklu ailelerin hem güvenli bir tatil geçirmesi hem de tatili daha konforlu hale getirmesi için bazı detaylara çok dikkat etmesi gerekiyor. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik anne babaların bavul hazırlarken tatilde acil durumlarda ihtiyaçları olacak listeyi paylaştı.
Çocuklu ailelerin tatil valizinde neler olmalı?
Güneşten korunmak için çocuğunuzun yaşına uygun mineral filtreli, 30-50 SPF korumalı güneş kremi
Acil durumlarda ihtiyacınız olabileceği için çocuğunuzun aşılarının da yazıldığı bebek izlem kitapçığı
Ateş ölçer
Çocuğunuzun yaşına uygun fitil ya da şurup şeklindeki ateş düşürücüler
İsilik ve pişik için krem
Burun tıkanıklığı için serum fizyolojik damla veya okyanus suyu
Yanık kremi
Böcek ve sinek sokmalarını önlemek için doğal, katkısız bitkisel losyon
Böcek ve sinek sokmalarından sonra kaşıntı giderici jel
Morluklar için jel
Alerjik durumlar için yaşa uygun alerji damlası veya şurubu
İshal için yaşa uygun probiyotik damla, saşe veya çiğneme tableti