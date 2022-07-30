Anneler, Babalar; Tatile giderken bunları yanınıza mutlaka alın

Çocuklu ailelerin hem güvenli bir tatil geçirmesi hem de tatili daha konforlu hale getirmesi için bazı detaylara çok dikkat etmesi gerekiyor. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik anne babaların bavul hazırlarken tatilde acil durumlarda ihtiyaçları olacak listeyi paylaştı.

Çocuklu ailelerin tatil valizinde neler olmalı?

Güneşten korunmak için çocuğunuzun yaşına uygun mineral filtreli, 30-50 SPF korumalı güneş kremi

Acil durumlarda ihtiyacınız olabileceği için çocuğunuzun aşılarının da yazıldığı bebek izlem kitapçığı

Ateş ölçer

Çocuğunuzun yaşına uygun fitil ya da şurup şeklindeki ateş düşürücüler

İsilik ve pişik için krem

Burun tıkanıklığı için serum fizyolojik damla veya okyanus suyu

Yanık kremi



Yaralanmalar için antiseptik solüsyon, sprey, antibiyotikli kremBöcek ve sinek sokmalarını önlemek için doğal, katkısız bitkisel losyonBöcek ve sinek sokmalarından sonra kaşıntı giderici jelMorluklar için jelAlerjik durumlar için yaşa uygun alerji damlası veya şurubuİshal için yaşa uygun probiyotik damla, saşe veya çiğneme tableti