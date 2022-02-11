Annesi İçin 15 Günde 15 Kilo Verdi!



Hayat kurtaran bağış; kronik böbrek yetmezliği hastalığından dolayı nakil olması gereken Sevgi Aydın’a, kızından geldi. Operasyon İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan tarafından başarılı ile gerçekleşti.

‘Annem için 3 haftada 15 kilo verdim’

(49) evli ve 3 çocuk sahibidir. İstanbul Pendik’te yaşamakta olan Sevgi Aydın, 1 yıldır böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz görüyordu. Bu dönemde psikolojisi yıpranan Sevgi Aydın’a hayat kurtaran o bağış kızı’dan(21) geldi.

Annesi için 15 kilo veren Gülsüm Aydın, “Annem bir yıldır diyalize giriyordu. Psikolojisi iyi durumda değildi. Çok fazla içine kapanmıştı. Annemi böyle görünce hiç düşünmeden böbreğimi vermek istedim. İlk başvurduğumuzda yaşımın küçük olması ve kilomdan dolayı pek sıcak bakılmadı. Alp Bey ve Osman Bey’in karşısında böyle dediklerinde duygulandım ve ağladım. Ameliyata almaları için ısrar ettim. Ben de anneme umut olabilmek için kilo vermek istedim. 3 hafta da hırs yaptım 105 kilodan 90 kiloya kadar düştüm.

Yaklaşık 15 kilo verdim. Daha sonra ameliyat süreci başladı. Şuan gayet sağlıklıyım. Sağlıklı besleniyorum ve ameliyat sonrasında da kilo verdim. Annem 10 yıldan daha uzun süte şeker ve tansiyon rahatsızlığı ile mücadele etti. Bu süreçte annemin psikolojisi çok yıprandı. Hep tansiyonu ve şekeri yüksekti. Sürekli olarak 500 ve 600 civarındaydı. En son şekere ve tansiyona bağlı böbrek yetmezliği ortaya çıktı. Başka bir sağlık kuruluşunda 12 gün yoğun bakımda kaldı ciğerleri su topladı. Daha sonra diyaliz serüvenimiz başladı. 1 yıl diyaliz gördü 1 yılsonunda da ameliyat oldu. Ben bundan 5 ay öncesinde omurgamı kırdım. Daha sonra psikolojik olarak bu ameliyatı kaldırabilir miyim diye düşündüm. Bu süreçte anneme acımı hiç belli etmedim. Bu acımı da annemin böbrek nakli sonrasında mutluluğunu görerek atlattım. Annemin mutluluğunu görmek tarif edilemez bir duygu. Ben hemşireyim hemşireliği seçmemde ki en büyük etken annem. Annemin hastane ve doktor fobisi var. Anneme destek olabilmek ve sağlık probleminde yanında olabilmek için seçtim. Alp Bey’e ve diğer çalışan ekibe desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

‘Obezite, Diyabet, Hipertansiyon böbrek yetmezliğine neden oluyor’

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan, “Ülkemizde maalesef beyin ölümü sonrası organ bağışı çok yetersiz olduğundan verici olarak canlı akrabalarını kullanıyoruz. Bu sağlıklı insanları ameliyat etmek bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Yakınının sağlığını hatta hayatını kurtarmak için hiçbir sağlık problemi olmadığı halde ameliyat masasına yatan bu fedakâr insanlara hiçbir zararımızın olmaması lazım. Bu nedenle bu kişilere deyim yerindeyse “saçından tırnağına kadar” inceliyoruz. Bu kişilere en küçük zarar verme olasılığı halinde verici olarak kabul etmiyoruz. Bu nedenle bize başvuran vericilerin neredeyse %30’unu reddediyoruz. Obezite, diyabet, hipertansiyon böbrek yetmezliğine götüren önemli hastalıklardır. Bu nedenle bu durumdaki vericiler konusunda çok hassas davranıyoruz. Gülsüm hanım da oldukça genç ve kilolu bir verici adayıydı. Hemşire olması nedeniyle de hem kendisinin hem de annesinin durumu hakkında bilgili ve bilinçliydi. Öncelikle aşırı kilosu nedeniyle kendisini verici olarak kabul etmedik. Ancak annesi diyalizde hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıpranmıştı. Kendisi de annesine böbrek vermekte çok istekliydi. Biz 6 ay içinde zayıflayın en az 15 kilo verin sonra tekrar değerlendirelim dedik. Ancak kendisi 15 gün gibi kısa bir sürede bu kiloları verip verici olmak için uygun vücut kitle indeksi seviyesine indi. Yine de hastanede yatırdık ve gözlemledik, kilo vermeye devam etti. Biz de konsey sonrası durumunu görüşerek verici olarak uygunluk verdik ve ameliyatı gerçekleştirdik. Kapalı yöntemle çıkardığımız böbreği annesine naklettik. 1 hafta içinde anneyi de kızını da evine sağlıklı olarak taburcu ettik. Gülsüm bize ameliyattan sonra da zayıflayacağı sözünü verdi. Böylece hem annesini kurtardı, hem de zayıflayarak obezitenin getireceği hastalıklardan kendisini kurtarmış oldu” açıklamalarında bulundu.