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Arel Üniversitesi'nde Korona virüse karşı önemli başarı

İstanbul Arel Üniveristesi ArelPOTKAM birimi dünyayı kasıp kavuran Korana virüsünden korunmak nano koruyucu maske geliştirdi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 17:09
Arel Üniversitesi'nde Korona virüse karşı önemli başarı

Arel Üniversitesi'nde Korona virüse karşı önemli başarı




Dünya genelinde can kaybı sayısı 2 bini geçti, en az 45 bin kişi halen hastanelerde tedavi altında tutuluyor, korona virüs Çin başta olmak üzere tüm dünyayı kasıp kavururken Arel Üniversitesi önemli bir başarıya imza attı. Korona virüsten korunmak nanoteknoloji üretilen maskeler binlerce kişinin hayatını kurtaracak. Nanokoruyucu Maske diğer maskelere göre daha uzun ömürlü, doğa dostu, yüz yapısına uygun ve fiyat olarak da daha az maliyetli.

Ürünü tasarlayan ve geliştiren ArelPOTKAM’da Malzeme Teknolojileri Uzmanı olarak çalışan Erdi BULUŞ yaptığı açıklamada;  “Ürün 24 saat kullanılabiliyor, diğerlerinin kullanım süresi ise sadece 8 saat. Ayrıca ürünümüz geri dönüşümlü ve doğa dostu çünkü çevresel atıklardan üretiliyor. Diğer maskeler yüzde bir süre sonra sıkıntı yaratırken bu ürün tamamen yüzün ergonomik yapısına uygun ve rahatsızlık vermiyor. Bir diğer önemli taraf ise diğer mevcut ürünlere nazaran ortalama yüzde 30’a yakın maliyeti daha düşük. Bu sistemimizi mevcut endüstriyel proseslere direkt kurabiliyoruz ve 1 ay içinde seri üretime geçebiliyoruz.” dedi.

17 Şubat Pazartesi günü, İstanbul Kalkınma Ajansı destekli İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen, Teknolojik Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Yenilikçi Tasarım Yarışması düzenlendi. İstanbul Ticaret Odası ve Ziraat Katılım Bankası sponsorluğu ile gerçekleştirilen yarışmada, ArelPOTKAM’da Malzeme Teknolojileri Uzmanı olarak çalışan Erdi BULUŞ  “Korona Virüsü gibi diğer bakteri ve virüslere karşı etkili doğada çözünür Nanoteknolojik Maske üretimin Nanokoruyucu” ve “yerli üretim yara iyileştirici ve doku onarıcı fonksiyonel kullanım olanağı bulunan portabl allspinning ve biyobaskı kalemi üretimi” projeleri ile ‘İnovatif Ürün Kategorisi’nde ikincilik ödülü kazandı.

Buluş projeleriyle ilgili son olarak; “Nanokoruyucu olan ürünümüz korona virüsü dışında diğer bakterileri ve zararlı bileşenleri de geçirmeme özelliğine sahip, nefes alabilen yapısıyla da son derece kullanışlı olup ilaç yüklenilebilme imkanı da sunuyor.” diye konuştu. Ödül sonrası ise Buluş, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Argun Karacabey ile bir araya gelip, projelerin detaylarını anlatarak görüşme sonrasında plaketini teslim aldı.

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Anahtar Kelimeler:
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