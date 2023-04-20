Aşırı Düşünme Sendromuna Dikkat !

Aşırı düşünen biri olduğunuzu düşünüyor musunuz? Kendinizi, sürekli geçmiş ve gelecekle ilgili düşünürken mi biliyorsunuz? Böyle anlarda, kafanızın içindeki seslerin hiç susmadığını fark edebilirsiniz. Bu durum, artık sizi rahatsız etmeye başlayabilir ve hatta uykuya dalmada bile zorlanmanıza neden olabilir. Klinik Psikolog Emre Gökçeoğlu, Aşırı düşünme sendromu ile mücadele etmek için yapılabilecekler konusunda bilgiler verdi.

Aşırı düşünme, genellikle belirsizliklerden kaynaklanır

Aşırı düşünme sendromu, çoğu zaman bir belirsizlikle ilişkilidir. Aşırı düşünen kişiler, düşüncelerini ve geleceği fazlasıyla derin bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışır. Bu yoğun kontrol güdüsü, çoğu zaman anksiyetenin bir sonucu olarak görülür. Dolayısıyla fazla düşünmenin altında yatan psikolojik durum, bir çeşit anksiyete rahatsızlığı olabilir.

Aşırı düşünme sendromu ile nasıl mücadele edilir?

Geçmiş üzerine fazlaca düşündüğümüzde, kendimizi depresif bir duygu durumunda hissederiz. Aynı şekilde, geleceğe dair de kaygılı, endişeli bir konumda oluruz. Aslında, insan beyni günde ortalama 5000 farklı düşünce üretir. Bunları kontrol etmeye çalışmak fazla düşünme problemine yol açabilir ve aşırı düşünme sendromu ile baş başa kalmanıza neden olabilir.

Peki, bu sendrom ile nasıl mücadele edilir?

Emre Gökçeoğlu,''Kendinize zaman kısıtlaması yapmaktan geçiyor: “Aşırı düşündüğünüz anladığınız zaman, gün içinde spesifik olarak sadece bu konuyu düşüneceğiniz 10 dakika belirleyin ve sadece o süre dilimi içerisinde o konuyu düşünün. Böylece koşullanma geliştireceksiniz. Normal zaman diliminizde aklınızdan geçen düşünceler sizi rahatsız etmeyecektir.”

Düşüncelerinizi not almak faydalı olabilir

Aşırı düşünme sendromu yaşayan kişilerde, genellikle kendiyle ilgili katı kuralları olduğu görülür. Siz de onlardan biriyseniz, bunu fark edip hayatınıza esneklik katmaya çalışmalısınız.''dedi.

Düşüncelerinizi bir kağıt ve kalem aracılığıyla yazıya dökmek, onları somutlaştırmanızı sağlayacak ve aklınızdan geçenlerin saf olarak sizi rahatsız edici düşünce yapısında çıkmasına yardımcı olacaktır. Düşünceleri somutlaştırmak, ayrıca beyninizden geçen düşünce yoğunluğundan kurtulmanızı da sağlayacaktır.

Düşünceleri reddetmeyi öğrenin

Bunu yapmaya çalışmak, başlangıçta sizi bir hayli zorlayabilir. Çünkü, genellikle aklımıza gelen her düşüncenin doğruluğuna inanma eğiliminde oluruz. Düşüncelerimizi kontrol etmeyi otomatik olarak bilmediğimiz için, bunu kendimize öğretmemiz gerekir. Aslında, evet kontrol edemeyiz ancak onları kabul edebilir veya reddedebiliriz. Düşüncenin kabul edilebilir veya reddedilebilir olması, fazla düşünme sorununuzu sona erdirmeye yardımcı olabilir. Çünkü; bu sorunun altında genellikle yarım kalmışlıklar, kabul edilememiş düşünceler yatar. Bu nedenle, kendinize esnek davranıp, düşünceleriniz kabul edilebilir ve reddedilebilir yanlarının olduklarına odaklanmak çok faydalı olacaktır.

Çevrenize danışmaktan çekinmeyin

“Kendi içsel düşünce dünyanızda sonuca ulaştıramadığınız düşünce ve fikirlerin bir sonuca varması için, sevdiklerinizin ve çevrenizdeki insanların düşüncelerine ihtiyacınız olabilir. “Aşırı düşünme sorunu ile mücadele ediyorsanız, insanların yardım ve desteğine açık olmaya özen göstermelisiniz. Düşünce yoğunluğunuz sizi oldukça rahatsız ediyorsa ve kendi başınıza başa çıkamadığınızı hissediyorsanız profesyonel destek almaktan çekinmeyin.