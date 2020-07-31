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Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor

Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Nasıl yaşadığımız, ne kadar uyuduğumuz veya ne yediğimiz gibi etkenlerin yanında hava durumu, havanın güneşli veya kapalı olması da psikolojimizi derinden etkiler."

31 Temmuz 2020 Cuma 11:27
Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor

Havaların ısınmasıyla maske ile yaşamı sürdürmek daha da zorlaştı. Aşırı sıcakların bu nedenle bugünlerde daha da bunaltıcı hissettirdiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Nasıl yaşadığımız, ne kadar uyuduğumuz veya ne yediğimiz gibi etkenlerin yanında hava durumu, havanın güneşli veya kapalı olması da psikolojimizi derinden etkiler. Birçok bilimsel araştırmaya göre aşırı sıcak havalar intihar ve depresyonu tetiklemekte ve sıcak havalarda toplumda suç oranı artmaktadır” açıklamasında bulundu.

Sıcak havaların isteksizlik, aşırı yorgunluk hissi, tahammülsüzlük veya çabuk öfkelenme gibi problemlere neden olabildiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Günlük işlerimize etkisinin yanında sıcaklar ve nem kişinin uyku kalitesini ve süresini olumsuz etkiler. Bunaltıcı sıcakların etkisiyle uykusuzluk, kişinin gün içerisindeki işlerde de veriminin düşmesine ve dikkat sorunları yaşamasına sebep oluyor. Üst üste yaşanan uyku döngüsündeki bu düzensizlikler kişinin yaşam kalitesini de ciddi ölçüde düşürüyor. Kişi günlük yaşamında uykusuzluğun etkisiyle dünün yorgunluğunu ertesi güne taşıyor ve daha sabırsız, daha isteksiz oluyor. Bu yalnızca kendimizle değil çevremizle ilişkimizi de etkileyen, sosyal yaşamımızdaki ilişkilerimize de yansıyan bir sorun” dedi.

Psikiyatrik tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar aşırı sıcaklarda kişiyi olumsuz etkileyebilir

Aşırı sıcaklardan kaynaklanan iştahsızlık veya kişinin yemek hazırlamak istemediğinden sağlıksız gıdalara yönelmesinin de yaşam kalitesini düşüren etkenlerden biri olduğunun altını çizen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Aşırı sıcak havalar kişide çarpıntı, nefes darlığı, bayılma hissi, bunalma veya panik hali yaratabilir. Sıcak havaya maruz kalan panik bozukluğu olan hastalar deneyimledikleri bu durumu yanlış yorumlayabilir, rahatsızlıklarından dolayı bu durumu yaşadıklarını düşünüp olumsuz etkilenebilirler. Eğer çevrenizde bu sorunu yaşayanlar varsa empati çerçevesinde durumu açıklamalı ve yaşadığı durumun herkesin yaşayabileceği normal bir durum olduğunu anlatabilirsiniz” önerisinde bulundu. Kötü veya rahatsız hissedildiğinde veya baş edilemeyen durumlarda uzman desteği almaktan kaçınılmaması gerektiğini hatırlatan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Psikiyatrik tedavi sürecinde kullanılan birtakım ilaçlar da dolaylı olarak aşırı sıcaklarda kişiyi olumsuz etkileyebilir veya daha iyi hissetmek için kişiler bilinçsizce ilacı veya tedavi yöntemini değiştirmek yerine kişi tereddütte kaldığı tüm durumlarda mutlaka doktoruna danışmalı” dedi.

Sıcaklar ve pandemi daha tahammülsüz hissetmeye neden olabilir

Bu dönemde sağlığa daha fazla dikkat etmenin, aşırı sıcağa maruz kalmaktan kaçınmanın, düzenli uyumaya ve bol sıvı tüketimine özen göstermenin, iş yerinde, evde veya sosyal ortamlarda daha fazla empati ile ilişkilerin sürdürülmesine dikkat etmenin halen virüsle savaşılan bugünlerde psikolojik sağlık için çok önemli olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Bugünlerde hem sıcaklar hem pandeminin etkisiyle doğal olarak daha gergin daha tahammülsüz ve daha huzursuz hissedebiliriz ama sağlımız için yapmamız gereken, bu duyguların farkında olup, geçici olduğunu, içerisinde bulunduğumuz durumun herkesi olumsuz etkilediğini unutmadan birbirimize karşı daha anlayışlı olmak” açıklamasında bulundu.

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