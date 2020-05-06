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Astım hastaları, salgın döneminde ilaçlarını düzenli kullanmalı

Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım: “Astım hastaları, salgın dönemleri de dahil, ilaçlarını her zaman düzenli kullanmalı”

06 Mayıs 2020 Çarşamba 00:39
Astım hastaları, salgın döneminde ilaçlarını düzenli kullanmalı

Astım hastaları, salgın döneminde ilaçlarını düzenli kullanmalı

Dünya Sağlık Örgütü’nün aldığı kararla her yıl mayıs ayının ilk salı günü olarak belirlenen Dünya Astım Günü kapsamında açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, “Astım kronik ancak yönetilebilir bir hastalık. Hastaların yaşam standartlarını en iyi şekilde devam ettirebilmeleri için tedavilerini düzenli olarak almaları çok önemli”dedi.

Astım hastalığına dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen Dünya Astım Günü kapsamında, GSK Türkiye’nin katkılarıyla 5 Mayıs 2020 Salı günü online basın buluşması gerçekleşti.

Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım

Basın toplantısında astım hastalığı ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, hastaların ilaçlarını düzenli olarak kullanmalarının çok önemli olduğunu belirterek tedaviye uyum sürecinin astım hastalığında kilit nokta olduğunu vurguladı.

Astım ataklarında hastaların nefes darlığı, öksürük, hırıltılı soluk alıp verme ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalar yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, hastalığın uzun süreli düzenli tedavi gerektiren kronik bir hastalık olduğunu paylaştı. Kronik hastalıklara sahip kişilerin çok daha tedbirli olması gereken bir süreçten geçildiğinin altını çizen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, “Hastaların tedaviye uyumlu olmaları çok önemli. Atakların sık tekrarlaması hastaların akciğer kapasitesinde azalma olmasına ve akciğerlerin erken yaşlanmasına neden oluyor. Hastaların ilaçlarını aksatmadan düzenli olarak almaları atakları en aza indirecektir.” dedi.

“Astım Hastaları Mecbur Olmadıkça Evlerinden Çıkmasın”

Tüm dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde hastaların mümkün olduğunca evlerinde kalması, sosyal izolasyona uyması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım şu önerilerde bulundu;

  • Astım hastaları doktorlarının önerdiği şekilde ilaçlarını düzenli kullansın
  • Astım kontrolünde bir bozulma hissederlerse mutlaka doktoruyla veya Sağlık Bakanlığı’nın ilettiği sağlık iletişim hatlarıyla irtibata geçsin.
  • Hastaneye gidilmesi gerekiyorsa maske mutlaka takılsın .
  • Hastaneye yalnız gidemeyen kişiler tek refakatçi ile hastaneye gitsin.
  • Randevu saatinde orada olunup bekleme odasında çok fazla vakit geçirilmesin.
  • Çantada el dezenfektanı taşınsın.
  • Mümkün olduğunda trabzanlara, hastanedeki koltuk ve sandalyelere dokunulmasın.
  • Eve gelince maske çıkarılsın. Maskenin arka ve ön yüzüne dokunmadan torbaya konulup çöpe atılsın.
  • Kıyafetler mutlaka yüksek derecede en az 25 dakika yıkansın.
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