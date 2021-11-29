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Avuç İçi Diyeti İle Kışın da Kilo Verin

Uzman Diyetisyen Nilay keçeci Arpacı, kış aylarında da sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi kolaylaştıran noktaları anlatıyor.

29 Kasım 2021 Pazartesi 08:38
Avuç İçi Diyeti İle Kışın da Kilo Verin

Avuç İçi Diyeti İle Kışın da Kilo Verin

“Havalar soğudukça kilo vermek zorlaşıyor” diyenlerden misiniz? Evet, havalar soğudukça vücudumuz daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyor ve mide beyne daha sık “açım” sinyalleri gönderiyor. Daha az hareket ediyoruz; belki de daha az güneşle temas ettiğimiz için vücudumuzda D vitamini eksikliği oluşuyor. Sebep ne olursa olsun kış aylarında da doğru düzenlenmiş bir diyet programı ile kilo vermek mümkün. Uzman Diyetisyen Nilay keçeci Arpacı, kış aylarında da sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi kolaylaştıran noktaları anlatıyor.

KİBRİT KUTUSU OUT - AVUÇ İÇİ İN

Beslenme kişiye göre değişebilen bir durumdur. Sağlıklı beslenme için kurallar nettir; ama bunun aynı zamanda doğru beslenme sayılabilmesi için de kişiye göre dengelenmesi gerekir. Bunun için ilk adım olarak diyette dayatılan kibrit kutusu gibi standart kavramları unutmak. Bunlar kişiyi diyetten uzaklaştıran hatta sağlıklı beslenmeyi bir kabus haline dönüştüren ifadelerdir. Peynir, et ya da sebze yemeği grubu olsun, bir ölçü birimi gerekirse avuç içi büyüklüğü baz alınabilir. Avuç içi oranı hem sağlıklı beslenmenize hem de yağdan kilo vermenize yardımcı olur. Bu şekilde diyetteyken besinlerin kalori değerleri gibi ayrıntı bilgilere sahip olmanız da gerekmez. Tükettiğiniz besin grubu ölçüsünün kendi avuç içiniz kadar olması dengeli beslenmeniz için yeterlidir. Bu şekilde öğün porsiyonlarınızı kontrol edebilirsiniz.

YAĞ YAKIMINA YARDIMCI BESİNLERDEN DESTEK AL

Diyet yaparken beslenme planınıza yağ yakımına yardımcı besinler eklemelisiniz. Örneğin; dereotu gibi. Dereotu, hormonal değerleri düzenleyip yağ yakımına yardımcı olurken tokluk hissi de sağlar. Fazla tok tutucu olmasından dolayı ayvayı da kış aylarındaki beslenme planınıza ekleyerek yağ yakımınızı da artırabilirsiniz. Greyfurt da yağ yakımına yardımcı olan turunçgiller ailesinden önemli bir meyvedir. İçeriğindeki enzimler, vücutta şekerin parçalamasına destek verir ve metabolizmayı hızlandırır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYET LİSTELERİNİ TERCİH EDİN

Diyette en önemli amaç tokluk hissini sağlamak ve kişiyi diyetten uzaklaştırmadan kilo verdirebilmektir. Bu nedenle diyetin kişiye uygun bir plana getirilmesi gerekir. Uygun plana getirildiğinde sürdürülebilir de olacaktır. Örneğin; brokoli sevmeyen birine brokoli dayatmak doğru olmaz. Bir gün yese ikinci gün sevmediği için kişi diyetten uzaklaşacaktır. Bunun için kişiye göre aynı derecece etki edecek besin alternatifleri yaratmak gerekir. Besin çeşitliliği yaratmak da sürdürülebilir diyetlerin önemli bir parçasıdır. Tek tip beslenme bu nedenle önerilemez. Sağlıklı kilo vermek için her besin grubundan besinler yeterli oranda tüketilmelidir. Süt, et, kuru baklagil, sebze, tahıl ve yağ grubu besinleri dengeli bir şekilde öğünlerde alınmalıdır.

SUS KURALINA DİKKAT!

SUS derken elbette burada konuşmamadan bahsetmiyoruz. Artık yaşam biçimi haline gelmesi gereken bir kuraldan bahsediyoruz. “Su, Uyku ve Spor”. Bu 3 madde oldukça basit görünse de kilo verme konusunda önemli adımlardır. Su tüketimi, günlük 2 litre civarında olmalıdır. Çay kahve gibi içecekleri tabi ki tüketebilirsiniz; ama bu oran içinde saymayın. Uyku düzeni ve uyku kalitesi vücudumuzun sistemli bir şekilde çalışması için oldukça önemlidir. Unutmayın uykunun azı da fazlası da ödem olarak size döner. Bunun için günde 7-8 saatlik uyku sizin için yeterli olacaktır. Kilo verme sürecinin yüzde 70-80’i diyet, yüzde 20-30’u spordur. Önce diyete başlayın; ama mutlaka sporla destekleyin. “Spora vakit ayıramıyorum” demeyin ve kendinize uygun bir spor rutini belirleyin. Günlük hareket temponuzun dışında her gün en az 40 dakika bile olsa yürümeye çalışın.

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Avuç Içi DiyetiDiyet
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