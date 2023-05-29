Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ayak sağlığı için doğru ayakkabı seçimi önemli

Yanlış ayakkabı seçimi günlük yaşamda ciddi ayak sağlığı problemlerine yol açabiliyor.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:32
Ayak sağlığı için doğru ayakkabı seçimi önemli

Ayak sağlığı için doğru ayakkabı seçimi önemli

 

Yalnızca çekli ve görünüşü sebebiyle satın alınan ve ayak yapısına hiç uygun olmayan ayakkabıların ayak dokusuna zarar vererek verebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Yanlış ayakkabı seçimleri ve estetik endişeler sonucunda satın alınan ayakkabılar ayak dokusuna zarar veriyor. Bu zararlara karşı önlem alınmaması ve gerekli bakımın yapılmaması enfeksiyon riskini arttırarak ciddi deri hastalıklarına sebep olabiliyor” şeklinde konuştu. 

 

Günlük yaşantımızda sıkça kullanılan ayakkabıların seçiminin ayak sağlığında önemli bir yeri olduğuna değinen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Hava akımına müsaade eden, sentetik ve terleten materyalleri az içeren, dar olmayan, ayak yapısı ile uyumlu, yumuşak ayakkabılar tercih edilmeli. Aynı ayakkabı üst üste giyilmemeli, giyilecekse bu ayakkabılar havalandırılmalı, aşırı nem ve terleme varsa kurutulmalı” dedi.

Ayakkabı vurmasında yaraya pansuman yapılmalı

Yanlış ayakkabı seçiminde en sık görülen problemlerden birinin ayakkabı vurması olduğunu ve ayakkabı vurması nedeniyle oluşan yaralara müdahale edilmemesinin ciddi ayak sağlığı problemlerine sebep olabildiğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Ayakkabının vurduğu yerde oluşan yara ılık su ile yıkanmalı, yaranın olduğu bölge kurulandıktan sonra yarayı temizleme ve mikropları öldürme gücüne sahip cilt losyonları ile bölgeye pansuman yapılmalı. Kişi eğer dışarıdaysa ve tekrar ayakkabı giyilmesi gerekiyorsa kapalı pansuman yöntemi ile yaranın enfeksiyon kapmaması için kapatılması gerekiyor. Eğer kişide diyabet ve dolaşım sorunu yoksa, darbe oluşturmayan ve bakımı düzenli yapılan ayakkabılar tercih edildiğinde, yaralar 7 ila 10 gün içerisinde iyileşebilir. Bu süre içerisinde iyileşmezse ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Bu durumlarda dermatoloji, plastik cerrahi ve ortopedi hekimleri ile görüşülmeli” diye konuştu.

Ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar tercih edilmemeli

Ayakta meydana gelen yaralar sonrasına ayak dokusundaki zararı artıracak ayakkabılardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Yaranın daha da zarar görmemesi ve ciddi bir boyut kazanmaması için dar ve sert ayakkabılardan uzak durulmalı. Özellikle ayağa baskı yapan ve ayak yapısına uymayan ayakkabılar tercih edilmemeli” şeklinde konuştu. Uzman Dr. Acay sözlerini “Ayak sağlığı için uygun olmayan çalışma ortamları, hijyenik olmayan koşullar ve uygun olmayan ayakkabı tercihleri enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle, enfeksiyon riskini en aza indirmek için bu etkenlere dikkat etmek önemli” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ayak SağlığıAyakkabı Seçimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanından genç çiftlere öneri | 2 yıl sonra çocuk sahibi olun
Uzmanından genç çiftlere öneri | 2 yıl sonra çocuk sahibi olun
Besin alerjisi tedavisinde erken tanışma dönemi
Besin alerjisi tedavisinde erken tanışma dönemi
Aralıklı oruç beslenme uzmanı eşliğinde yapılmalı
Aralıklı oruç beslenme uzmanı eşliğinde yapılmalı
Yazın güneş gözlüğü ve şapkasız sokağa çıkmayın 
Yazın güneş gözlüğü ve şapkasız sokağa çıkmayın 
Bahar alerjisi nasıl anlaşılır | 9 soruda baher alerjisi testi
Bahar alerjisi nasıl anlaşılır | 9 soruda baher alerjisi testi
Obezitenin Yetişkinlerde ve Çocuklarda Görülme Sıklığı Hızla Artıyor
Obezitenin Yetişkinlerde ve Çocuklarda Görülme Sıklığı Hızla Artıyor
Baharda fiziksel aktivitelerle fazla kilolardan kurtulun
Baharda fiziksel aktivitelerle fazla kilolardan kurtulun
Obezite Küresel Sağlık Sorunu Olmaya Devam Ediyor
Obezite Küresel Sağlık Sorunu Olmaya Devam Ediyor
Sinsi İlerleyen Hipertansiyona Dikkat
Sinsi İlerleyen Hipertansiyona Dikkat
Egzamayı önlemenin 10 yolu
Egzamayı önlemenin 10 yolu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim