Ayrılık Acısıyla Başa Çıkmak Mümkün!

Ayrılık, herkesin farklı şekilde deneyimlediği bir süreç... Her ilişki kendi hatıra ve duygularını beraberinde getirdiği için ilişkinin bitişi ve kişilerin hissettikleri de farklılık gösteriyor. Bazıları için kolay geçen ayrılık dönemi bazıları için sancılı olabiliyor. Kişinin ayrılık sürecini atlatmak için kendine zaman tanıması gerektiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Cansın Alsancak, bu süreçle başa çıkma yöntemlerini anlatıyor.

Ayrılık sonrası beyinde salgılanan hormonlar da değişiyor

Uzm. Klnk. Psk. Alsancak, yas olarak adlandırılan bu süreçte inkâr, öfke, korku, üzüntü ve pazarlık aşamalarından geçildiğini, bütün bunların sonunda ise kabul ve rahatlamanın geldiğini söylüyor. Ayrılık dönemi atlatmak için belirli bir zaman olmadığını belirten Alsancak, ilişkinin uzunluğu, paylaşılan deneyimler, hatıralar, ayrılık sebebi ve duygu derinliği gibi birçok faktörün bu süreçte rol oynadığının altını çiziyor. Alsancak, ayrılığın kimyasına dair de önemli bilgiler paylaşıyor: “Ayrılık sonrasında beyinde düzenli olarak salgılanan dopamin, serotonin ve oksitosin hormonlarında bir azalma gözlemlenebilir ve bu da nörolojik açlığa sebep olur. Bu kimyasallar beynin ilişki süresince alışkın olduğu seviyelere gelmezse kişi endişeli, depresif ve yalnız hissedebilir.

Kendinizi suçlamak yerine yapıcı olun

Klinik araştırmalara göre, bu yoksunluğu azaltmak için insanlar ayrılık dönemlerinde beynin yine ödül merkezini çalıştıracak alışkanlıklara yönelebilir. Eski partnere dönme girişimleri, düşünmeden yanlış romantik ilişkilere atılma, eski partnerin sosyal medya hesaplarını kontrol etme ve çekilmiş fotoğraflara bakma ödül merkezini canlandıran hareketlerdir. Ancak bu davranışların hiçbiri, beyni uzun vadede yaşadığı yoksunluktan kurtarmak için yeterli olmaz. Ayrılığın atlatılma süresini uzatabilir.”

Yas sürecinde üzüntü ve kızgınlık gibi olumsuz duyguların hissedilmesinin doğal, bu duyguların kişinin kendisine ve etrafındakilere zarar verecek boyutta olmadığı sürece normal olduğunu hatırlatan Uzm. Klnk. Psk. Alsancak, şunları söylüyor: “Her şey bittikten sonra kendinizi veya bir başkasını suçlaması kolay ama bir o kadar da sağlıksız bir başa çıkma yöntemidir. Geçmişte kalan keşkeleri ve ihtimalleri düşünmek size yardımcı olmaz. Bu nedenle kendinize karşı suçlayıcı olmak yerine yapıcı olmalısınız. Ayrılık sürecinde kendinizi terk edilmiş veya yalnız hissedebilirsiniz. Bu hisler etrafta çiftler görülmesiyle tetiklenebilir. Böyle hissettiğinizde kendine, o kişiyi mi yoksa onunla beraberken edindiğiniz alışkanlıkları mı özlediğinizi sorun. Yalnız hissettiğinizde arkadaşlarınız veya ailenizle vakit geçirmeniz faydalı olabilir. Ayrıca dışarı çıkarak, kurslara yazılarak ve yeni hobiler edinerek kendinizi meşgul etmek de isteyebilirsiniz. Bu durum sürecin kolay geçmesi için destekleyici olabilir. Ancak bunları duygularınızı yok saymak, inkar etmek için kullanırsanız duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz.”

Yeni bir ilişki için acele etmeyin

Ayrılık sürecinin ardından bazen yaşadığımız kaybı kısa sürede atlatmak için yeni bir ilişkiye başlayabiliyoruz. Ayrıldığımız kişinin yerine bir başkasını koyarak yoksunluğunu yaşadığı duyguları telafi etmeyi deneyebiliyoruz. Dürtüsel olarak verilen bu tarz kararların sonrasında pişmanlığa neden olabileceğini hatırlatan Psikolog Cansın Alsancak, kendimize kayıp ve yas duygularını yaşayacak zaman ve alan tanımamızın çok önemli olduğunun altını çiziyor. Ayrılıkla sağlıklı bir şekilde başa çıkma yollarından birinin de ayrılığı bir hayat tecrübesi olarak görmek olduğunu söyleyen Alsancak, “Geçmişi değiştirmek mümkün değil ama ileride bazı şeyleri daha farklı yaşamak mümkün. Bu nedenle yaşadığınız ilişkiden edindiğiniz tecrübeler çok değerlidir” diyor.

Kendinize zaman tanıyın

Alsancak, ayrılık sürecinin daha kolay atlatmak isteyenlere şu tavsiyelerde bulunuyor: