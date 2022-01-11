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Bacaklarda Oluşan Damar Tıkanıklığına Dikkat!

Ağrı… Bacak damar tıkanıklığının en önemli belirtisi bacak ağrısıdır. Ağrı yürürken, merdiven çıkarken, yokuş çıkarken; yani efor sarfederken olur, istirahat halinde azalarak kaybolur. Kaslarda hissedilen bir ağrıdır.

11 Ocak 2022 Salı 10:19
Bacaklarda Oluşan Damar Tıkanıklığına Dikkat!

Bacaklarda Oluşan Damar Tıkanıklığına Dikkat!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener konu hakkında bilgiler verdi.

Bacak atardamarlarının içerisinde damar tıkanıklığına neden olan içi kolestrol dolu plakların oluşması sonucunda damarın içindeki kan akan boşluğun daralmasına bacak damar tıkanıklığı denir. Bu plakların içerisindeki kolesterol zamanla artarak plak hacmini arttırır. Damarları tıkayan asıl sebep budur.

Bacak Damar Tıkanıklığının Belirtileri

Ağrı… Bacak damar tıkanıklığının en önemli belirtisi bacak ağrısıdır. Ağrı yürürken, merdiven çıkarken, yokuş çıkarken; yani efor sarfederken olur, istirahat halinde azalarak kaybolur. Kaslarda hissedilen bir ağrıdır. Hasta efor sarfederken kas ağrısı çeker, daha da zorlanırsa kramp girer. “Bacaklarımda damar tıkanıklığı var mı” diye merak eden hastaların dikkat etmesi gereken şey kaslardaki ağrının yürürken, merdiven çıkarken ve yokuş çıkarken ortaya çıkıp dinlenince geçmesidir. Bu hastalarda bacak damar tıkanıklığı olma ihtimali vardır. Ciddi bacak damar tıkanıklığı olan kişilerde ayaklarda yaralar açılabilir. Bunun sonucunda ayakları kesilmek zorunda olan hastalarımız vardır.

Bacak Damar Tıkanıklığının Nedenleri

  • Sigara
  • Genetik etmenler
  • Şeker hastalığı
  • Yüksek kolesterol
  • Diyaliz hastaları
  • Hareketsiz yaşam tarzı
  • Sağlıksız beslenme

Bacak damak tıkanıklığının en önemli nedeni sigaradır. Sigara içen hastanın bacağında damar tıkanıklığı olma ihtimali çok yüksektir. Bunun dışında genetik faktörler de önemlidir. Ailesinde bacak damar tıkanıklığı olan bir kişinin bu sorunla karşılaşma olasılığı, olmayanlara göre fazladır.

Bacak Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Bacak damar tıkanıklığının tedavisinde ilk olarak mutlaka kan sulandırıcı ve bacak damarlarını genişletici ilaç veririz. Eğer bu tedaviyle hastanın şikayetleri gerilemezse en ideal tedavi yöntemi anjiyoplastidir. Anjiyoplasti, hastanın damarlarına bir kateterle (plastik boru) girilerek, anjiyo ile görüntüledikten sonra tıkalı yerlerin balonla açılması işlemidir. İhtiyaç duyulması halinde bu işlem sırasında damara stent (boru şeklinde metal tel örgü) de yerleştirilebilir. İlaç tedavisi ve anjiyoplasti dışında bir başka yöntem bypass’tır. Yapay bir damarla bu damarlara paralel bir bağlantı (bypass) yapılabilir.

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