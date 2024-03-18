Badem Sütünün Faydaları Nelerdir?

Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

Badem sütü gluten ve laktoz içermemesi sebebiyle alerjen bünyelerde rahatlıkla tüketilebilecek bir besindir. Vitamin-mineral açısından da en az inek sütü kadar zengin olması sebebiyle hem intoleransı olan kişiler için hem de veganlar için çok sağlıklı bir seçenek oluşturmaktadır.

Badem Sütünün Faydaları

Badem iyi oranda protein içermektedir. Badem güçlü bir antioksidan kaynağı olan E vitamini açısından oldukça zengindir. Oksidatif stresi önlemede önemli bir rol oynayan α-tokoferol kaynağıdır. Sodyum oranı düşüktür. Doymuş yağ ve kolestrol içeriği düşüktür.

Kimler Badem Sütü İçmeli?

*İnek sütü veya keçi sütüne karşı hassasiyeti olanlar kişiler

*Veganlar,

*Laktoz intoleransı olanlar

*Keçi veya inek sütünün sindiriminde güçlük yaşayanlar

Evde badem sütü yapımı

· 1 su bardağı çiğ badem

· 3 su bardağı su

1 su bardağı badem bir gün öncesinde 2 su bardağı suda bekletilir. Yumuşayan bademlerin suyu süzülüp kabukları soyulduktan sonra süzülmüş su ve kabuksuz bademler tekrar birleştirilerek blenderdan geçirilir. Üzerine 1 bardak su daha ilave edilerek karıştırılır. İnce bir tülbent yardımıyla badem sütü süzülür.

NOT: Artan badem tortusunu ile de badem unu yapmayı unutmayın.