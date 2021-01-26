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Bağışıklığı desteklemek için vitamin ve mineralleri artırın

Bağışıklık sistemini desteklemek için C ve D vitamini, kök sebze ve sağlığa faydalı yağlar, mevsiminde meyve ve sebzeler tüketmeli.

26 Ocak 2021 Salı 00:21
Bağışıklığı desteklemek için vitamin ve mineralleri artırın

Bağışıklığı desteklemek için vitamin ve mineralleri artırın

Hastalıklarla mücadele edebilmek için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak çok önemli. Sabri Ülker Vakfı, bağışıklığı desteklemek ve hastalıklardan korunmak için besin çeşitliliğine, hareketli yaşam şekline, yeterli ve kaliteli uykuya dikkat çekiyor.

COVID-19 salgınında önemi ortaya çıkan güçlü bağışıklık sistemini destekleyecek en önemli etkenlerden biri yeterli ve dengeli beslenme. Bağışıklık sistemini desteklemek için C ve D vitamini, kök sebze ve sağlığa faydalı yağlar, mevsiminde meyve ve sebzeler tüketmeli.

C vitamininden zengin beslenin

Bağışıklığı desteklemek için önemli unsurlardan olan C vitamini, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi bazı belirtilerin azaltılmasına destek oluyor. Portakal, greyfurt, mandalina gibi turunçgillerin yanı sıra ıspanak, pazı, tere, roka, marul, maydanoz, dereotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ile lahana, brokoli, kereviz, pancar gibi besinler de hem C vitamini hem de diğer önemli vitaminler açısından zengin.

Sarımsak, soğan gibi kök sebzelerden faydalanın

Sarımsak ve soğan hastalıklardan koruyan besinler olup, bu besinlerden bolca faydalanmak gerekiyor. Soğan içerdiği C vitamini, sarımsak ise zengin fitokimyasallar ile hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Soslara, yemeklere ve salatalara sarımsak ve soğan ekleyerek hem hastalıklardan korunabilir hem de bağışıklığınızı destekleyebilirsiniz.

Çinko ve selenyumdan zengin besinler tüketin 

Çinko ve selenyum bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et, tam tahıllı ekmek çinko bakımından zengin. Selenyum ise ay çekirdeği, pekmez, konserve ton balığı gibi besinlerde bulunuyor.

Sağlığa faydalı yağlardan yararlanın

Ceviz, balık, avokado, fındık, badem gibi besinlerde bulunan Omega-3 gibi yağ asitlerinin vücut direncini ve bağışıklığı desteklediği biliniyor. Ana öğünlerde balık ve aralarda da daha çok badem, ceviz gibi besinleri tüketerek veya salatalarınıza ekleyerek tüm bu yağların gücünden yararlanabilirsiniz. 

D vitaminini ihmal etmeyin

Yapılan çalışmalar yaz aylarında yeterince güneş ışınlarından yararlanmış kişilerin, kışın enfeksiyonlar, grip ve nezle gibi rahatsızlıklara yakalanma oranının daha düşük olduğunu gösteriyor. Düşük D vitamini düzeyleri solunum yolları enfeksiyonları ile ilişkilendiriliyor. En önemli kaynağı güneş ışığı olmasının yanında hamsi, istavrit, somon ve ton balığı da D vitamini içeriyor. 

Ara öğünlerinizde kuru meyveler tüketin  

Kuru meyveler, içerdikleri sağlığa yararlı bileşenler sayesinde, bağışıklık sistemini destekliyor. Bağışıklık sistemi için önemli olan beyaz kan hücrelerinin artmasına ve enfeksiyonlara karşı vücudu koruyan hücrelerin harekete geçmesini sağlıyor. Kuru kayısı, kuru incir, hurma gibi kuru meyveleri ara öğünlerde tüketerek, içindeki sağlığa yararlı bileşenlerden faydalanabilirsiniz. 

Taze meyve ve sebze tüketin 

Taze ve mevsiminde meyve-sebze tüketiminin bağışıklık sistemini desteklerken, hastalıklardan korunmada güçlendirici bir etkisi bulunuyor. Ara öğünlerde taze sebze ve meyveleri tüketerek günlük beslenmede vitamin alımını desteklemek gerekiyor. Genel olarak günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi yeterli vitamin ve mineral alımını sağlıyor.

Kaynaklar: 

  1. EUFIC; Food Today 11/1999. Combating winter infections. 
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  4. Harvard T.H. Chan, School of Public Health. The Nutrition Source. Vitamin D and Health.
  5. EUFIC, Food Today 03/2002. Herbs-Old wisdom in a new World. 
  6. Chang, S. K., Alasalvar, C., & Shahidi, F. (2016). Review of dried fruits: Phytochemicals, antioxidant efficacies, and health benefits. Journal of Functional Foods, 21, 113-132.

     

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

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