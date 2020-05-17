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Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler 

Dünyanın mücadele ettiği koronavirüsten (Covid-19) korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi çok önemli.

17 Mayıs 2020 Pazar 23:45
Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler 

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler 

Dengeli ve sağlıklı beslenme kaliteli uyku ve düzenli egzersiz bağışıklık sistemin güçlendirilmesi için olmazsa olmazlardan. Liv Hospital Ulus Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Duman bağışıklığı güçlendirecek besinler hakkında bilgi verdi.

1) C vitamini içeren meyveler: Portakal, greyfurt, mandalina, kivi ve limon gibi C vitamininden zengin meyveler hastalıkla savaşmada yardımcı akyuvarların sayısını artırmaya yardımcı olur. Vücut C vitaminini depolar, bu yüzden bu gıdaların günlük ve düzenli şekilde tüketilmesi gerekir.

2) Kırmızıbiber: İçeriğinde narenciye meyveler kadar zengin C vitamini barındırır. Ayrıca beta karoten ile göz ve cilt sağlığına da katkıda bulunur. Sadece acı pul biber değil, çarliston tatlı biberler de aynı zenginliğe sahiptir.

3) Brokoli: Hem içerdiği lif hem de vitamin ve mineral bakımından çok kıymetlidir. Başta A, C ve E olmak üzere tüm vitaminleri içerir. Çiğ veya buharda pişirilip tüketilirse daha kıymetlidir.

4) Soğan ve sarımsak: Türk mutfağının vazgeçilmezleri bu ikili bağışıklık için çok kıymetlidir. Sarımsağın kalp damar sistemi üzerine olumlu etkilerinin yanı sıra özellikle çiğ tüketimi bu dönemde çok faydalıdır.

5) Zencefil: Ödem çözücü etkisi ile vücuttaki her türlü yangısal hasarda işe yaradıkları gibi boğaz ağrısı, bulantı ve ağız kokusuna iyi gelir. Tıpkı acı pul biberde olduğu gibi zengin kapsaisin içeriği sayesinde bağışıklık üzerine de olumlu etkilidir. Güzel yanı tatlı, tuzlu her gıda ile birleştirip kullanabileceğiniz gibi çayınızla da demleyebilirsiniz.

6) Yeşil yapraklı sebzeler: Bahar mevsiminde yeşeren tüm yeşil yapraklı sebzeler C vitamininden zengin, antioksidan özellik ve beta karoten içerirler. Çiğ tüketimi önemlidir. Ispanağı hafif pişirmek besin değerine çok zarar vermez. Roka, maydanoz, dereotu vs aynı zamanda zengin lif kaynağı olduğundan ince bağırsak bakterilerinden bağışıklığa katkısı olanların sayısının artmasını sağlar.

7) Doğal probiyotikler: Ev yoğurdu, kefir, turşu, ev sirkesi içeriğindeki bağışıklık sistemine faydalı bakteriler sayesinde bu dönemde bolca kullanılabilir. Ayrıca protein ve kalsiyum içerdikleri için iyi bir ara öğündür.

8) Kabuklu kuru yemişler: E vitamini, C vitamini ve içerdiği yağ nedeniyle bağışıklık sistemini dengede tutan güçlü gıdalardır. Soslanmamış olmasına dikkat etmek gerekir, çünkü soslarda glüten olabilir.

9) Yeşil çay: Hem yeşil çay hem de siyah çay güçlü antioksidan olan flavonoidler içerir. Yeşil çay siyah çay gibi fermentasyona maruz bırakılmadığı için bu antioksidanlardan daha zengindir.

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