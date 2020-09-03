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Bağışıklık sistemini güçlendiren festival

Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, geleneksel Cumartesi Festivali 5 Eylül Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

03 Eylül 2020 Perşembe 18:56
Bağışıklık sistemini güçlendiren festival

Bağışıklık sistemini güçlendiren festival


Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, zihinsel gücü geliştirecek, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak “Alın Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’deki Alın Enerji Merkezi Çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak.

Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış;

 “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”
 

Online Festival Programı- 5 Eylül 2020:

5 Eylül CUMARTESİ:
12.00- Alın Enerji Merkezi Çalışması-Zihinsel gücün geliştirilmesi
13.30- Söyleşi

Anahtar Kelimeler:
FestivalYoga
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