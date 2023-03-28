Bahar aylarında göz enfeksiyonuna dikkat

Bahar aylarında doğa yeniden canlanır ve güzelleşir. Ancak bu coşkulu dönem, sıcaklıkların artması ve nemli havanın etkisiyle göz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Batıgöz Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Taşar bahar aylarında göz enfeksiyonlarına yakalanmamak için alınacak önlemlere dikkat çekti. Bu dönemde artan sıcaklık ve nemli havanın göz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabileceğinin altını çizen Op. Dr. Ahmet Taşar “Göz enfeksiyonuna yakalanmamak için el hijyenine özen gösterilmeli ve gözlere dokunmaktan kaçınılmalı” diye konuştu.

POLENLER ENFEKSİYON NEDENİ

Bahar aylarında sıcaklıkların artması ve nemli hava göz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Göz enfeksiyonları, virüsler, bakteriler veya mantarlar nedeniyle ortaya çıkar. Sıcak ve nemli havanın etkisiyle, gözlerde bakteri ve mantarların üremesi için uygun bir ortam oluşabilir. Ayrıca bahar aylarında havada uçuşan polenler de alerjik reaksiyonlara neden olabilmekte bu durum yine göz enfeksiyonu riskini artırabilmektedir. Çoğunlukla bulaşıcı olan göz enfeksiyonunun özellikle mevsimsel olarak artış gösterdiği dönemlerde hijyen kurallarına çok sıkı bir şekilde uymak gerekmektedir. En yaygın karşılaşılan göz enfeksiyonları konjonktivit (pembe göz), keratit ve üveittir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Göz enfeksiyonları kısa süre içerisinde belirti verir. Sık gözlenen belirtiler;

Gözlerde kanlanma,

Gözlerde sulanma ve çapaklanma,

Gözlerde kızarıklık,

Gözlerde kaşıntı, yanma ve batma

Kirpiklerde iltihap,

Gözde ağrılar ve şişlikler olarak sıralanabilmektedir.

Belirtilerden bir veya birkaçına rastlandığı takdirde vakit kaybetmeden alanında uzman bir göz sağlığı ve hastalıkları hekimine müracaat edilmelidir. Göz enfeksiyonları çok hızlı ilerleyebilir ve ileri evrelerde görme sağlığını tehdit eden çok ciddi tablolara sebebiyet verebilir.

“REÇETESİZ İLAÇ KULLANIMINDAN KAÇININ”

Göz enfeksiyonundan korunmak için alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır:

Ellerinizi sık sık yıkayın. Göz enfeksiyonları, bakteri ve virüslerin kolayca yayılabildiği bir ortamda gelişir. Bu nedenle, özellikle dışarıdayken ellerinizi sabunlu suyla yıkayarak bakteri ve virüslerin gözle temas etmemesi için önlem alabilirsiniz.

Gözlerinize dokunmaktan kaçının. Gözler, vücudumuzdaki en hassas organlardan biridir. Gözlerinize dokunarak, gözlerinizi kaşıyarak veya ovuşturarak enfeksiyonların kolayca yayılmasına neden olabilirsiniz.

Kontakt lens kullanıyorsanız, kullanım esnasında önerilen hijyen kurallarına uymalısınız. Lenslerinizi her kullanım öncesinde temizleyin ve gözlerinizi tahriş etmeden doğru şekilde takın.

Alerjik reaksiyonlara neden olan polenlerden kaçınmaya gayret gösterin ve alerji tedavisi için doktorunuzun önerdiği ilaçlar varsa düzenli kullanın.

Gözlerinizi kirli su, toz ve kimyasallardan koruyun.

Göz enfeksiyonuna yakalandığınızdan şüphelenmeniz halinde vakit kaybetmeden uzman bir göz sağlığı ve hastalıkları hekimine muayene olun. Göz enfeksiyonları tedavisi, enfeksiyonun türüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilmektedir. Bazı göz enfeksiyonları antibiyotiklerle tedavi edilebilirken, diğerleri antiviral veya mantar ilaçlarını gerektirebilir. Bu nedenle göz sağlığınıza zarar vermemek adına reçetesiz ilaç kullanımından kesinlikle kaçının.