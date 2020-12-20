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Bakır ile gelen sağlık ve güzellik

Bakır; sadece enerji iletiminde, teknolojik aletlerde kullanılan iyi bir iletken değil, aynı zamanda geleneksel tıbbın en önemli minerallerden biri.

20 Aralık 2020 Pazar 04:35
Bakır ile gelen sağlık ve güzellik

Bakır ile gelen sağlık ve güzellik


Kadim kültürde bilinen kısmıyla 5000 yıldan fazla zamandır kullanılan bakır gerek mutfak malzemesi gerek aksesuar olarak hem ailesinin sağlığının ayakta tutmak hem güzelliğini korumak isteyen kadınların kurtarıcısıydı. Günlük hayatımızda insanlığa katkısı ise: kablo içindeki kullanımından daha fazlası. 

Enerji Tıbbi Uzmanı Emine Baran, bakır mineraline dikkat çekiyor ve uyarıyor. “Bakırı mutfaklardan çıkardık ve kanser vakaları artmaya başladı.”

Hayat dolu bir yaşamın birinci şartı, bedendeki hemoglobin üretimi, demir bağlama kalitesi  ve oksijen dengesidir. Hayat ve enerji dolu olmak, oksijenlenen bir beden için mümkündür. 

İşte bu noktada oksijeni bağlamada katalizör görevi yapan bakırın ise, alınması gereken günlük ihtiyacı 3mg dır. Ve bu miktarın tamamını besinlerden karşılama olasılığı ise oldukça düşüktür. Kanser önleyici özelliği, hücre yenileyen etkisi ise göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Mutfaklardan bakırı çıkardık ve kanser vakaları mantar gibi çoğaldı.

Bakır Minerali Gençleştiriyor

Günümüzde hipotroid oranınında artışına dikkat çeken Baran “Sağlıklı çalışan troid için de vücudumuzun bakır minaraline ihtiyacı var. Kemiklerimizin kuvvetinden, metabolizma hızına kadar yönetici konumda olan tiroid bezinin sağlıklı çalışması için de bakır tetikleyici roldedir. 
Kilo dengesi, cildimizin genç ve esnekliği, parlaklık ve tazeliği, saçlarımızın sağlığı, yine bakırın mucizeleri arasında yer alıyor. Melanin ve pigment üretiminden de etken olan bakır , çok yönlü antiaging etkisine sahiptir. Stresin cilde verdiği zararı bertaraf eden gençlik sırrı, yine bakır mineralidir. Bakır minerali aynı zamanda miyelinin tamir ederek sinir sistemi yapısını onarmaya da yardımcı oluyor.”

Doğal Dezenfektan Bakır

Tabiki, her şeyde olduğu gibi bakır için de kullanım dozu önemlidir. Güvenli kullanım için, bakır eşyalarımızı 1-2 yılda bir kalaylatmalıyız. Bakır tencerede pişen yemeği saklamak için ise, başka özellikte bir kap  tercih etmeliyiz. 
Mikrop, zararlı bakteri ve virüsleri anında öldüren doğal bir ilaç niteliğindeki bakır, temel ihtiyacımız suyu steril eden inorganik bir mineraldir. Bakır mineralinin suyla etkileşimini maksimum faydada almak için ise, bakır sürahimizde en fazla 8-10 saat beklemesi idealdir.  Ortak kullanım alanlarındaki yüzeylerin bakır olması ise, bir çok mikrop ve virüsle mücadelede doğal bir dezenfektan demektir.

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