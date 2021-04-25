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Balıktan sonra helva yenilir mi? | Uzman görüşü

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek,: Düzenli balık tüketiminin pek çok kanser türüne karşı koruyuculuğunu gösteren güvenilir çalışmalar da var.

25 Nisan 2021 Pazar 12:15
Balıktan sonra helva yenilir mi? | Uzman görüşü

Balık kızartma tarifi | Balığı kızartmak, Omega-3’leri yok ediyor

Balık, düzenli tüketildiğinde sayısız faydasıyla tam bir sağlık deposu. Sağlıklı yaşamın temelini oluşturan Akdeniz tipi beslenmenin en önemli protein kaynağı olan balığın pek çok sağlık faydasıyla hayatın vazgeçilmezlerinden biri olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Mevsiminde düzenli balık yiyerek beyin, kalp-damar ve göz sağlığımızı koruyabilir, bağışıklık sistemimizi ve sinir sistemimizi güçlendirebiliriz. Balığın ayrıca LDL ve trigliserid değerlerini düşürücü etkisi de mevcut. Düzenli balık tüketiminin pek çok kanser türüne karşı koruyuculuğunu gösteren güvenilir çalışmalar da var” açıklamasında bulundu.

Balığın kıymeti, bolca omega 3 yağ asitleri içermesinden geliyor. Balığın vücutta çok önemli görevleri olan A, D, K ve B vitaminleri ile iyot, selenyum, fosfor, magnezyum ve çinko mineralleri açısından da zengin bir besin olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Ancak, adeta bir sağlık deposu olan bu içerik, balığın kendi doğal koşullarında yaşamış olmasıyla da çok yakından ilişkili. Örneğin balık, omega 3’ü deniz yosunlarıyla beslenerek vücuduna katıyor. Bu nedenle balık satın alırken doğal ortamında beslenen deniz balıklarını tercih etmemiz önemli” dedi.

Balık kızartarak tüketilmemeli

Güncel araştırma sonuçlarına göre balıktan alınan besin değerlerinden maksimum fayda sağlamak için haftada 2-3 defa tüketilmesinin önerildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Belki arada bir balıkları kızartarak kaçamak yapabilirsiniz. Ancak bu durumda vücudunuza girecek omega 3’leri unutun. Sağlık için en doğrusu balığı fırın veya ızgarada pişirip tüketmek. Balık tüketemediğimiz yaz ayları veya hiç balık tüketemeyen kişiler için omega 3 yağ asitleri içeren kapsül gibi preperatlar, doktor önerisiyle kullanılabilir” şeklinde konuştu.

Balık taze değilse süt ürünleriyle beraber tüketilmemeli

Balık taze değilse balıkla birlikte süt ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bayat balık zaten sağlığımızı bozar ve bir de süt ürünleriyle tüketildiğinde bu durumdan çok daha şiddetli etkileniriz. Balık satın alırken dikkat edin; gözler parlak, deri gergin ve yüzgeçler pembemsi olmalı” dedi.

Balıktan sonra helva yemek olası ağır metalleri vücuttan uzaklaştırır

Balıktan sonra helva yemenin boş bir alışkanlık olmadığının altını çizen Tuba Örnek, “Bunun altında yatan sebep, tahinin balıktaki olası ağır metalleri vücudumuzdan uzaklaştırmasıdır. Fakat helva sonuçta şekerli bir besin, ölçüsüne dikkat ederek tüketmekte fayda var” açıklamasında bulundu.

Sağlıklı balık tarifi

İstediğiniz bir balık türünü ayıklayıp yıkadıktan sonra fırın tepsisine dizin. Balıkların içine veya aralarına defne yaprağı yerleştirin. Yine aralara domates, yeşil biber, soğan ekleyin. Diğer tarafta bir kâse içinde zeytinyağı, karabiber, pul biber, tuz, nane, kekik, limon suyu ve sarımsak rendesi karışımını hazırlayıp balık ve sebzelerin üzerine sos olarak dökün. Fırında 200 derecede pişirin. Yanına mevsim sebzeleriyle rengarenk bir salata eklerseniz daha da sağlıklı olur.

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