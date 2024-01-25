Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Baş ağrısında acil durum sinyallerine dikkat

Baş ağrısı en sık görülen ağrı nedenidir. Hemen herkes baş ağrısı tecrübesi yaşar. Herhangi bir yılda çoğu insan en az bir kez baş ağrısı çeker.

25 Ocak 2024 Perşembe 22:22
Baş ağrısında acil durum sinyallerine dikkat






Baş ağrısında acil durum sinyallerine dikkat

Baş ağrısı en sık görülen ağrı nedenidir. Hemen herkes baş ağrısı tecrübesi yaşar. Herhangi bir yılda çoğu insan en az bir kez baş ağrısı çeker. Ancak bazı ağrı sinyalleri var ki bu durumda beklemeden acil tıbbi yardım alınmalıdır. Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi.

Baş ağrıları toplumumuzda %90 kişide görülen bir sorundur. Baş ağrısına yol açan bazı nedenler şunlardır; Kimyasal düzensizlikler, sinirlerde ve beyin içi ve çevresindeki damarlardaki hastalıklar ve genetik faktörler(Mesela migren ağrılarında ailesel geçiş iyi bilinmektedir)

Baş ağrısına neden olmayan ancak hazırlayıcı faktörleri aktive eden etkenler ise; Stres, depresyon, delirli yemekler ve katkı maddeleri, açlık veya düşük kan şekeri, alkol ve kafein, uyku düzeninde değişiklik, hormonal değişiklikler, hava durumundaki değişimler, havada polenler, parlak ışık ve aşırı gürültü..

Tüm baş ağrıları aynı değildir. Hafif yada dayanılmaz ağrılar olabilir, ayda bir ya da günde defalarca görülebilir, ağrı başın tek tarafını yada iki tarafını etkileyebilir ya da bir saat ya da günlerce sürebilir. Ve baş ağrıları farklı olduğu gibi onlardan kurtulmak için izlenecek metodlarda değişir.

Op.Dr.Kerem Bıkmaz sözlerine şöyle devam ediyor;

Bazı baş ağrıları bir hastalık ya da yaralanmanın uyarıcı sinyalleri olabilir;

•Gözler, kulaklar, dişler veya çenenin hastalıkları
•Sinüs enfeksiyonu
•Alerjiler
•Temporal arterit- başın yan tarafındaki arterleri etkileyen ve sıklıkla 55 yaş üzerinde izlenen bir hastalık.
•Beyin tümörü
•İnme
•Anevrizma (Baloncuk)
•Beyin absesi (enfeksiyon)
•Menenjit ( Beyin ve omuriliği saran zarların enflamasyonu)
•Başa şiddetli bir darbe gelmesi


Doktora ne zaman başvurulmalı?

Eğer baş ağrılarınız evde veya işte rutin aktivitelerinizi yapmanıza engel oluyorsa, eğer mevcut ağrının şimdiye kadar yaşadığınız en şiddetli ağrı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir sağlık uzmanına başvurun.

Aşağıdakiler varsa beklemeden acil tıbbi yardım alınmalıdır;

•Ani ve çok şiddetli gelişen ağrı
•Eşlik eden görmede bozulma, konfüzyon, şuur kaybı, uyuşma veya benzer değişiklikler eşlik ediyor ise
•Gece sizi uykudan uyandırıyor ise
•Daha sık ve şiddetli olmaya başladı ise
•Başa bir darbe sonrası başladı ise
•Ateş ve ense sertliği ile birlikte ise ve/veya boğaz veya solunum yolu enfeksiyonunu takip ediyor ise
•Eşlik eden nöbetler var ise
•Çocuklar veya yaşlılarda görülüyorsa
•Tavsiye edilen dozlarda verilen ilaç tedavisine yanıt vermiyorsa
•Bir göz veya kulak gibi özellikle hep aynı alanı etkiliyorsa

Anahtar Kelimeler:
Baş Ağrısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tam Tahıllı Gıdaları Tüketmenin 10 Faydası!
Tam Tahıllı Gıdaları Tüketmenin 10 Faydası!
Evde ateş düşürme yöntemleri
Evde ateş düşürme yöntemleri
Reflünün tedavisi için sağlıklı yaşam şart
Reflünün tedavisi için sağlıklı yaşam şart
Meme dikleştirme, ciddi bir estetik operasyondur
Meme dikleştirme, ciddi bir estetik operasyondur
Kabızlığın en önemli nedeni abur cubur
Kabızlığın en önemli nedeni abur cubur
Covid-19 aşısı için rekor tazminat başvurusu
Covid-19 aşısı için rekor tazminat başvurusu
Karaciğer yağlanmasına karşı 5 etkili önlem
Karaciğer yağlanmasına karşı 5 etkili önlem
Kalıcı Hasar Bırakıyor | Kırmızı Göz Salgını!
Kalıcı Hasar Bırakıyor | Kırmızı Göz Salgını!
Dyt. Nur Kişioğlu'ndan tavsiyeler | Kış sizi teğet geçsin
Dyt. Nur Kişioğlu'ndan tavsiyeler | Kış sizi teğet geçsin
Obezite kısırlığa yol açabilir
Obezite kısırlığa yol açabilir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim