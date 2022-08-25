Basit diş ağrılarından kurtulmanın yolları



Diş üzerinde veya çevresinde hissedilen rahatsızlık diş ağrısı olarak tanımlanıyor. Bu durumun genellikle bir diş veya diş eti probleminin habercisi olabileceği için bilinçli olunması gerektiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Arzu Tekkeli, “Diş ağrısının birçok farklı nedeni olabiliyor. Diş ağrısı ile oluşan şikayetler ve belirtiler kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Ağrı, bazı kişilerde aralıklı olarak meydana gelebileceği gibi bazı kişilerde ise sürekli devam da edebiliyor. Hafif düzeydeki diş ağrısında tuzlu su gargarası gibi basit önlemler ağrıyı ortadan kaldırabiliyorken ciddi hastalıklara bağlı diş ağrısında mutlaka bir diş hekimine başvurulmalı” şeklinde konuştu.

Diş ağrısının en sık görülen nedenleri arasında, diş çürüğü, dişin iç yapısında iltihaplanma, apse, diş bütünlüğünün bozulması, diş eti hastalıkları ve diş hassasiyeti gibi durumların yer aldığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Arzu Tekkeli, “Diş ağrısı asla ihmal edilmemeli. Diş ağrısıyla birlikte ateş, ısırma veya çiğneme sırasındaki keskin bir ağrı, diş çevresinde rahatsızlık ve hassasiyet, soğuk ve sıcak içeceklere karşı ağrı veya hassasiyet gibi belirtiler olabiliyor” dedi. Diş ağrısında ilk önce altta yatan nedenlerin tespit edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Dt. Arzu Tekkeli, “Özellikle 1-2 gün devam eden şikayetlerin varlığında zaman kaybetmeden bir diş hekimine başvurulmalı, hekimin önerisi ile tedavi başlanmalı” diye konuştu.

Dt. Arzu Tekkeli, basit diş ağrılarından kurtulmanın yollarını anlattı:

Tuzlu su gargarası

Soğuk uygulamalar

Diş ağrısı şikâyeti olan birçok insan, bu durumun kontrolü için ilk olarak tuzlu su ile gargara yapmayı tercih eder. Tuzlu su doğal bir dezenfektan olup aynı zamanda diş aralarında bulunan gıda artıklarının da temizlenmesine yardımcı olur. Tuzlu su ile gargara sırasında ağız içerisinde bulunan yaralardaki inflamasyonun azaltılması sağlanabilir. Bu uygulama için bir bardak suya yarım çay kaşığı tuz atılması ile hazırlanan karışımla gargara yapılması yeterlidir.

Ağrı bölgesine yapılacak soğuk uygulamalar özellikle altta yatan nedenin travma olduğu hallerde etkili bir yaklaşım olabilir. Soğuk uygulamalar sırasında ilgili bölgedeki kan damarları ısı azalmasına bağlı olarak daralır. Bu sayede ağrı hissinde de bir miktar azalma meydana gelir.

Sarımsak

Sarımsak, binlerce yıldır sağlığa yaptığı çeşitli katkılar nedeniyle hem geleneksel tıp uygulamalarında hem de yemek tariflerinde yer alan bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Sarımsak, diş üzerinde plak oluşumuna neden olan zararlı bakterilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu gibi oluşan ağrı hissinin hafiflemesini etkiliyor. Diş ağrısı şikâyeti için yapılan uygulamalarda sarımsak, rendelenerek veya ezilerek macun kıvamına getirilir. Ardından etkilenen bölge üzerine sürülür. Bazı kişiler direkt olarak çiğ sarımsağı etkilenen dişler arasında çiğnemeyi de tercih edebilir.

Karanfil

Karanfil, sarımsak gibi uzun yıllardır diş ağrısına karşı başvurulan bir diğer doğal uygulama. Karanfilin içerisinde yer alan yağ, ağrı hissinin kontrolünde ve o bölgedeki inflamasyonun azalmasına katkı sağlayabilir.

Kekik

Kekik, oldukça güçlü antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan bir diğer bitkidir. Bu uygulamaların bitkilerin yağı ile yapılması halinde su ile seyreltilerek bir pamuk vasıtasıyla etkilenen bölgeye uygulanması gerektiği unutulmamalı. Kekik yağı aynı zamanda bir bardak suya bir damla olacak şekilde damlatılarak, gargara şeklinde de kullanılabilir.