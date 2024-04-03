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Bayram sabahına ılık bir bardak suyla başlayın

Uzun süreli açlıkların ardından rutin yeme düzenine sağlıklı bir biçimde geçebilmek için beslenme ve su tüketiminin planlanması büyük önem taşıyor. 

03 Nisan 2024 Çarşamba 15:36
Bayram sabahına ılık bir bardak suyla başlayın






Bayram sabahına ılık bir bardak suyla başlayın

 

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, ramazan ayı boyunca vücudun kaybettiği sıvı miktarını telafi edebilmesi için bayramda doğal kaynak sularının ve doğal mineralli sularının tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Aktepe, az yemek yemeye alışan sindirim sisteminin bozulmaması için de aşırı yağlı ve unlu gıdalardan uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

 

Ramazan ayı boyunca oruç tutarken ister istemez su tüketimi kısıtlanıyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı her ne kadar tatlılarıyla iştah kabartsa da güvenilir, mineralli ve doğal kaynak sularıyla vücuttaki su kaybını telafi etmek sağlık için öncelik taşıyor. Bayram neşesinin yerini hastalıkların almaması için planlı bir biçimde su içilmesi gerekiyor. 

Vücutta sıvı kaybının baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma, halsizlik, mide bulantısı, tansiyon düşüklüğü gibi sorunlara yol açabileceğini belirten Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, ‘’Bayram sabahında limon, nane ve tarçın içeren su tüketilerek güne başlanmalıdır.  Özellikle sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi vücudumuz için hayati önemi olan mineralleri barındıran doğal kaynak ve doğal mineralli suların tüketilmesine özen gösterilmelidir’’ dedi.

“Sindirim sisteminin yorulmaması gerekiyor”

Oruçlu zamanlarda daha az yemek yemeye alışan sindirim sisteminin bayram sabahından başlayarak çok fazla yorulmaması gerektiğine de vurgu yapan Aktepe, şunları söyledi: ‘’Protein ağırlıklı bir kahvaltı yapıp, diğer öğünlerde yine mideyi yormayacak besinlerle devam etmeliyiz. Özellikle kızartmalar, aşırı yağlı besinler, şeker, fazla tuz kullanımı, beyaz unlarla yapılan börek, çörek, pastalara çok dikkat etmemiz gerekir. Bayramda sindirim sistemine çok yüklenilmesi halinde mide bulantısı, ishal, kusma sorunları yaşanabilir.’’ 

“İçtiğiniz suya dikkat edin”

Tüketilen suyun kalitesinin sağlıkta belirleyici olduğuna dikkat çeken Aktepe, ‘’Öncelikle sindirim sistemimizin rahatlaması ve bozulmaması için ambalajlı, içeriği net olarak bilinen, doğal kaynak suyu ve doğal mineralli suların tercih edilmesini öneriyoruz. 

 

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Bayram Sabahı
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