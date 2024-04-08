Bayramda sağlıklı tatlı tüketme önerileri

Bir aylık oruç tutma sürecinden sonra güzel yemeklerin ve tatlıların yeneceği Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Özellikle hamurlu şerbetli tatlıların ve ikramların bayramda yoğun tüketildiğini ve dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Yiyeceklerin içeriği kadar tüketilme miktarı da büyük önem taşıyor. Özellikle tatlılarda, miktar çok daha kritik. Bayram boyunca kilo almamak ve halihazırda olan kiloyu korumak için en fazla 2-3 defa tatlı tüketilmeli ve tatlı seçeneklerinden şerbetli değil sütlü tatlılar tercih edilmeli” açıklamasında bulundu.

Tatlı tüketileceği zaman, o günün genel beslenmesine de dikkat edilmesi gerektiğiniz, özellikle de tatlı tüketileceği günün sabahında proteinli kahvaltı yapılmaması ve ekmek tüketilmemesi önerisinde bulunan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Yumurta, peynir ve zeytin veya ceviz içi, söğüş, sebze ve bol mevsim yeşilliği birlikte tüketilmeli. Gün içinde meyve tüketilmemeli ve öğle veya akşam ana yemeklerinden biri mutlaka zeytinyağlı sebze olmalı. Ana yemeklerin yanında pilav, makarna gibi karbonhidrat alışkanlığından vazgeçilmeli. Diğer önemli bir husus ise aynı gün birden fazla tatlı tüketilmemeli” dedi.

Ramazan ayı boyunca uzun süre aç kalınması, sadece 2-3 öğün tüketilmesi ve öğün tüketim saatlerinin akşam ve gece olması sebebiyle beslenme düzeninin oldukça değiştiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, normal günlük beslenme düzenine yavaş yavaş dönülmesi gerektiğini hatırlattı. Derya Eren, bu geçiş dönemi için 4 öneride bulundu:

Öğün sayısı yavaş yavaş artırılmalı. Önce sabah-öğle-akşam şeklinde günde 3 öğün planlanmalı. Ardından 1-2 ara öğün eklenerek günlük öğün sayısı 4-5’e çıkarılmalı.

Öğün içerikleri tatlı tüketimine bağlı olarak değişkenlik gösterse de kahvaltıda yumurta ve peynir, öğle yemeklerinden birinde mutlaka zeytinyağlı sebze, akşam yemeğinde de mutlaka et, tavuk, balık veya baklagiller gibi protein kaynakları bulunmalı.

Ara öğün olarak mutlaka meyve tüketilmeli. Günlük 2-3 porsiyon meyve tüketimi ile vücudumuzun glikoz ihtiyacını sağlayarak tatlı krizlerini azaltabiliriz.

Meyveleri kavrulmamış fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişlerle veya süt grubuyla birlikte tüketerek hem kan şekerimizi dengeleyebilir hem de tokluk süremizi uzatabiliriz.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren’den Ramazan Bayramı’na özel sağlıklı bir tatlı tarifi: Chialı Fit Puding

Malzemeler:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı chia tohumu

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

½ olgunlaşmış muz

2 tatlı kaşığı bal

2-3 adet çilek + 6-7 adet fındık parçaları (üstünü süslemek için)

Derin bir kapta önce muzu çatalla ezip, üzerine çilek ve fındık hariç tüm malzemeleri ekleyip homojen olana kadar karıştırın. Oluşan karışımı kuplara dörder kaşık ekledikten sonra üzerine çilek ve fındık parçaları ekleyin. Afiyet olsun…