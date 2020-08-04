Bayramda Yemeği Fazla Kaçırdıysanız Bu Detoks Tam Sizlik!

Yoğun beslenmeye maruz bıraktığımız bedenimizi arındırmak ve fazlalık oluşturan bizi rahatsız eden vücut yağını yakmak için bayram sonrası detoksunu yapmayı deneyebilirsiniz. 3 gün boyunca düzenli olarak yapacağınız bu programda, bol miktarda su içmeye ve hareketinizi arttırmaya özen göstermeyi unutmayın.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan

Sabah kahvaltısı;

* 4 yemek kaşığı kadar yoğurt

* 2 yemek kaşığı kadar yulaf

* 1 ince dilim ananas veya 12 adet kiraz

* 10 tane çiğ badem veya fındık

* 1 çay kaşığı toz tarçın ve çörekotu

Tüm malzemeler karıştırıp tüketilsin.

Ara öğün;



* 1 fincan kiraz sapı bitki çayı

Öğle yemeği;



* 200 ml kadar smoothie (Tarifi aşağıda)

Karaciğer temizleyici smoothie tarifi

* ½ su bardağı marul

* ½ su bardağı maydanoz

* ½ küçük boy pancar (yıkanmış ve dörde bölünmüş)

* 1 adet elma (çekirdek ve tohumları çıkarılmış)

* 1 adet limon (soyulmuş)

* 2 dilim taze zencefil

* 1 yemek kaşığı chia tohumu

* 1 tatlı kaşığı karahindiba veya 1 adet çiğden enginar

* ½ su bardağı içme suyu

Ara öğün;

* 1 fincan sütten yapılmış şekersiz kahve

* 10 tane çiğ badem veya fındık

Akşam yemeği;

* 6-8 yemek kaşığı kadar sebze yemeği (etsiz ve susuz alınsın)

* 1 kase yoğurt

* Çiğ ıspanak ve rokadan zengin mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)

Gece;