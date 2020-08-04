Bayramda Yemeği Fazla Kaçırdıysanız Bu Detoks Tam Sizlik!
Yoğun beslenmeye maruz bıraktığımız bedenimizi arındırmak ve fazlalık oluşturan bizi rahatsız eden vücut yağını yakmak için bayram sonrası detoksunu yapmayı deneyebilirsiniz. 3 gün boyunca düzenli olarak yapacağınız bu programda, bol miktarda su içmeye ve hareketinizi arttırmaya özen göstermeyi unutmayın.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan
Sabah kahvaltısı;
- * 4 yemek kaşığı kadar yoğurt
- * 2 yemek kaşığı kadar yulaf
- * 1 ince dilim ananas veya 12 adet kiraz
- * 10 tane çiğ badem veya fındık
- * 1 çay kaşığı toz tarçın ve çörekotu
Tüm malzemeler karıştırıp tüketilsin.
Ara öğün;
- * 1 fincan kiraz sapı bitki çayı
Öğle yemeği;
- * 200 ml kadar smoothie (Tarifi aşağıda)
Karaciğer temizleyici smoothie tarifi
- * ½ su bardağı marul
- * ½ su bardağı maydanoz
- * ½ küçük boy pancar (yıkanmış ve dörde bölünmüş)
- * 1 adet elma (çekirdek ve tohumları çıkarılmış)
- * 1 adet limon (soyulmuş)
- * 2 dilim taze zencefil
- * 1 yemek kaşığı chia tohumu
- * 1 tatlı kaşığı karahindiba veya 1 adet çiğden enginar
- * ½ su bardağı içme suyu
Ara öğün;
- * 1 fincan sütten yapılmış şekersiz kahve
- * 10 tane çiğ badem veya fındık
Akşam yemeği;
- * 6-8 yemek kaşığı kadar sebze yemeği (etsiz ve susuz alınsın)
- * 1 kase yoğurt
- * Çiğ ıspanak ve rokadan zengin mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)
Gece;
- * 1 fincan melisa çayı