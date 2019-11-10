Bebe yağı nasıl yapılır? Evde bebe yağı yapımı



Titiz annelerin banyo sonrası bebeklerin cilt bakımı için sıklıkla kullanır. Ünlü markaların pahalı ürünlerinde yoğun olarak kullanılan kimysal içerikler, özellikle 0 - 1 yaş grubunda anneleri tedirgin edebiliyor. Evde bebekleri hatta kendisi için bebe yağı yapmak isteyen genç anneler için güvenilir formülleri sizler için derledik.

Evde Bebe Yağı yapmak için gerekli malzemeler

Bunun için piyasada satılan doğal ürünlerden faydalanabilirsiniz. Maya Natural bu konuda hazırladığı sette tatlı badem yağı, jojoba yağı ve aynısefa yağları ile tıbbi lavandan oluşan seti titiz annelere tavsiye ediyor. İşte o ürünler ve miktarları:

30 ml tatlı badem yağı

30 ml jojoba yağı

30 ml aynısefa yağı

9 damla tıbbi lavanta yağı

Bu ürünlerinin karışımını 250 ml büyüklüğünde bir şişe içind, ürün akışkan sıvı haline gelene kadar karıştırarak çalkaladıktan sonra kullanıma hazır hale gelebilir.

Bebe yağı nasıl kullanılır

Banyodan sonra tüm vücuda nazikçe masaj yapılır.

Bebekler için çoğu uçucu yağ güvenli değildir. Ancak gül ve lavanta %0.5 oranında kullanılabilir.

ÖNEMLİ UYARI: Anneler dikkat... Saf yağların şifasından yararlanmak için yağların terapötik etkide olması gerekir. Bu nedenle etkisini bilmediğiniz yağları ne kendiniz ne de bebeğiniz için kullanmayınız. Peki yağı yapımında kullandığımız malzemelerin özellikleri, faydaları, yan etkileri nelerdir? Şimdi bir de onlara göz atalım.

Badem Yağı'nın faydaları

Tatlı Badem yağı cilt temizliğinde doğal olarak güvenle kullanabileceğimiz doğal ürünlerin başında gelir. Akne olarak bildiğimiz cilt lekelerinin oluşumunu önlediği gibi, Sedef, Kepek oluşumunu önlediği gibi cildi sürekli diri ve taze tutar. Nemlendirici özelliği şaşırtıcı derecede bilinen tüm ünlü markaların ürünlerinde hammadde olarak kullanılır. Doymamış yağ oranı yüksek olduğundan cilt onu çabucak emerek içindeki nemi kararlı bir şekilde korur. Ayrıca rüzgar, zorlu çalışma koşulları, sigara dumanı, hava kirliliği, uzun sert rüzgarların deformasyonlarını önler. Saf badem yağı ile cilt yüzeyini deri altına kadar dolduran ölü hücrelerden arındırmada tavsiye edilir. Cildi pürüssüz tüm kadınların ortak sırrı doğal badem yağı olabilir.



Tatlı Badem Yağı, günlük makyaj temizlemede çok sayıda pahalı ürünlere göre daha sağlıklı ve daha etkilidir. Kullanmak için özel bir yönteme gerek yok. Oldukça basit bir kullanım yöntemi var. Badem yağını bir pamuğa dökün ve yağın iki dakika kadar ısınmasına izin vererek yüzünüze uygulayın. Sonra makyajınızı yeni bir pamuklu bezle hafifçe silin. Cildiniz temiz, yumuşak olacak ve hiç yağlı kalmayacaktır.

Tatlı Badem Yağı kimi uzmanlara göre anti aging ürünlerinin başında gelir. Antioksidan yüz maskeleri ile güzellik sütü gibi yüksek kaliteli kişisel bakım ürünlerin ortak özelliği tatlı badem yağını yoğun olarak kullanmasıdır. Yapılan tüm bilimsel araştırmalarda araştırmalar, tatlı badem yağının güneş hasarlı ciltlerdeki ince çizgileri ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu. Badem yağının antioksidan, anti-inflamatuar, bağışıklık artırıcı ve skar (yanık ya da yara izleri) azaltıcı özelliklere sahip olduğunu da ileri sürüyor. Yağı etkin şekilde kullanmak için, avuç içine birkaç damla damlatın ve yavaşça temiz cilde masaj yaparak uygulayın.



Tatlı badem yağı, cildi yumuşatıcı özelliği sayesinde genellikle cilt bakımında ve sivilce tedavisinde tercih edilir.

Badem yağının tüm cilt tiplerine uygun olduğu söylenebilir. Hatta herhangi bir zararı olmadığından bebek ciltleri için de kullanılması uzmanlar tarafından önerilir.

Bu sebeple birçok bakım yağlarının içerisinde badem yağı bulunur. Yağlı bir cildin tedavisi oldukça zordur. Aslında, yağlı cilde yağ kullanmak, yağın aşırı üretimi sorunuyla baş etmenin önemli bir yoludur. Badem yağı, gözenekleri açmaya ve temizlemeye yardımcı olur. Badem yağının içerisinde bulunan A, B ve E vitaminleri, sivilcelerin kurumasında oldukça etkilidir. Cildi temizledikten sonra geceleri hafifçe uygulayabilirsiniz. Yalnız akne problemi olanların tatlı badem yağını fazla kullanmamaları gerekir.



Badem yağının içinde yoğun olarak bulunan çinko, psoriyaz ve egzama da dahil olmak üzere yatıştırıcı cilt döküntüleri için idealdir. Vücudumuzun onarım süresini hızlandırmak için çinkoya ihtiyacı vardır.

Badem yağı, cildi yumuşatarak kaşınmayı en aza indirir. Aynı zamanda sedef hastalığı ve dermatitin tedavisinde de kullanılabilir. Deri döküntüsü rahatsızlığında kaşınmayı azaltır, kaşınmadan kaynaklanan acıyı dindirmeye yardımcı olur, şiş bölgeleri yumuşatır ve tahrişi hafifletir.



Jojoba Yağı'nın faydaları

Jojoba yağı meyvesinden elde edilir, Bon yılların efsane bitki özlerinden biridir. Yaşlanma belirtisi olarak bildiğimiz yüzlerdeki ve cildimizde görülen kırışıklıkları gidermede güçlü bir etkiye sahip. Hatta yeni kırışıklıkların oluşmasını da önlediği biliniyor. Antialerjen içeriğiyle sivilce ve akneleri cildimizden söker atar. Cildimizde yağ dengesini korayın özelliğe sahip. Cildi nemlendirerek besleyen yapı taşları yüz ve ellerimizde yağ dengesini koruyor.

Doğal yağlar içerisinde antialerjen özellige nadiren rastlanan yağların başında Jojoba Yağı nemlendirici özelliğiyle cildin en sıkı dostudur. Ayrıca, sadece cildi nemlendirmekle kalmaz, yağlı ciltteki yağ oranını da dengeler. Sivilceli, yorgun ve yıpranmış ciltlerdeki etkisi de oldukça fazladır. Cilt üzerindeki yanma ve dökülmeyi de hafifletmektedir. Cilde esneklik kazandırır. Özellikle karın ve bacakta bölgelerindeki çatlakları da önler.

Aynısefa Yağının faydaları

Güneş kremlerinin hemen hemen hepsinin Aynısefa yağı özünü kullandığını biliyorsanız sorun yok. Zararlı güneş ışınlarına karşı vücudumuzda adeta kalkan görevi yapan Aynısefa yağı ülkemizde yaygın olarak yetiyen bitki türüdür. Çayı gastrit, reflü, mide rahatsızlıklarının başında gelen ülser ile mücadele faydalı olduğuna inanılır. Ilık aynısefa çayı öksürüğü gidermede boğaz ağrısını dindirme ve yüksek ateşi düşürmede oldukça etkili. Aynısefa yağı ise egzama, güneş yanığı, pişik ve döküntülerle mücadelede bilimsel olarak kendini kanıtlamıştır. Kadınlarda adet dönemi ağrılarını azaltır. Zararlı böcekleri kovan özelliği parfüm sektöründe yeni keşfedildi. Sivriniklere karşı aynısefa yağlı oda parfümleri zararlılarla biyolojik mücadelede karşımıza yenilik olarak çıkıyor. Çok güçlü doğal antiseptik özelliği ile vücuttaki zararlı bakterilerin ve enfeksiyonların gelişmesini engeller.

Sindirime iyi gelir, bağırsaklara fayda sağlar. Bağırsak hastalıklarını iyileştirir. İdrar söktürücü özelliği vardır.

Lavanta Yağının faydaları

Lavanta güzel rengi, muhteşem kokusu ile gönüllerin dostu olarak bilinir. Ünlü psikologlar lavanta çiçeği ve yağının kullanıldığı evlerde, ofis ve iş yerlerinde stresin azaldığını verimin arttığını söylüyor.

Temiz bir pamuklu ya da yara bezi yardımıyla yaraların üzerine süreceğiniz birkaç damla lavanta yağı yaralarınızın daha hızlı iyileşmesini sağlayabilir.

Her gün uyumadan önce pamukla yüzünüze uygulayacağınız 2-3 damla lavanta yağı cildinize sağlık verir. Ayrıca akne oluşumuna karşı da direnç sağlayabiliyor.



Uyku sorunu yaşayanlar yastığınızın köşelerine bir kaç damla lavanta yağı sürerek derin bir uyku çekebilirsiniz. Stres yüzünden hayatı kabusa dönenler, kas ağrıları ile acı çekenler lavanta yağı ile bunları aşabiliyor.

Bir parça pamuk yardımıyla dudaklarınıza bir kaç damla yağ sürmeniz çatlamaları önleyebiliyor.

Saç kepeklerini giderici ve saç köklerini besleyerek dökülmeleri önleyici etkisi olabiliyor. Saç derisine masaj yaparak uygulayabilirsiniz.



