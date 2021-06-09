Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bebeğin ilk aşısı | Anne sütü

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emine Dilşad Herkiloğlu ‘anne sütünün faydaları’ hakkında bilgiler verdi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:25
Bebeğin ilk aşısı | Anne sütü

Bebeğin ilk aşısı | Anne sütü

 

Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içinde bulunduran harika bir besin kaynağıdır. İçeriğinde bulundurduğu antikorlar ile bebeği enfeksiyonlardan korumaktadır. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, bebeğe ekstra su vermeye gerek yoktur. Ayrıca emzirme; bebeğin annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yoludur.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emine Dilşad Herkiloğlu ‘anne sütünün faydaları’ hakkında bilgiler verdi.

Yeni doğan bebeğin beslenmesini sağlamak üzere gebelik süresince hazırlanan meme bezleri faaliyete geçerek süt salgılamasına başlar. Hormonların etkisiyle gelişen meme bezlerinden süt salgılanabilmesi için prolaktin hormonuna, salgılanan sütün kanallardan atılabilmesi için de oksitosin hormonuna ihtiyaç vardır. Doğum yapan kadında süt salgısı doğumu izleyen 24-72 saat içerisinde başlar. Meme anneden herhangi aktif bir uyarı almadan 4. gebelik ayından itibaren süt vermeye tam olarak hazırdır. Meme başı duyu ve sinir uçları yönünden zengindir.

İnsan sütü meme bezi salgısının içeriğinde değişkenlik gösteren bir salgıdır. Kolostrum denilen ilk gün sütü olgun sütten farklıdır. Süt içeriği gün içinde ve zaman geçtikçe değişiklik göstermektedir. Bu değişikliğin önemli bir kısmı bebeğin barsaklarının fizyolojik gelişimine yardımcı olmaktadır. Sütün içeriğindeki maddelerin çoğu birden çok role sahiptir

Anne sütünün %87’ si sudur. Dolayısıyla süt miktarını artıran en önemli faktörlerden birisi de annenin su tüketiminin düzeyidir. Anne sütüyle beslenen bebekler diğer besinlerle alınabilecek mikroorganizmalarla daha az karşılaşırlar. Anne sütünün enfeksiyon koruyucu özelliği oldukça önemlidir.

Anne Sütünün Faydaları 

  • Anne sütü her yerde hazırdır, bedavadır, hazırlama, ısıtma ve koruma sorunları yoktur. Her zaman tazedir ve temizdir.
  • Her annenin sütü kendi bebeğine özel ve bebeğin durumuna göre hazırlanmış en mükemmel besindir. Sindirimi çok kolaydır.
  • Büyüme faktörü içerdiği için bebekler daha iyi büyürler.
  • Anne sütünde protein ve yağ oranı yüksek oluyor. Bu da bebekte doygunluk hissi sağlayarak obeziteyi önlüyor.
  • Anne sütü birçok mikro organizmaya karşı öldürücü etkiye sahiptir. İçerdiği özel enzimler sayesinde bebeklere doğal bağışıklık sağlıyor. 
  • Anne sütü alan bebeklerin hem zeka seviyeleri hem de öğrenim hayatındaki başarılarının daha yüksek olduğu çalışmalarla tespit edilmiştir.
  • İlk günlerde gelen anne sütüne kolostrum denir. Bu süt bebeğin birçok hastalıklara karşı korunmasını sağlıyor. Yararlı bakteriler bu sütte olgun süte göre çok daha fazla oluyor. Bebeğin yararlı bakterilerle bağırsağın kaplanmasını sağlıyor. Bu sayede anne sütü, alerji yapabilecek maddelerin emilimini engelliyor.
  • Bazı bebekler özel nedenlerle anne yanında olamayabiliyor. Bu durumlarda annenin sütü sağılarak bebeğe veriliyor. Özelikle yoğun bakımda olan prematüre bebek ağızdan beslenemese bile ağız temizliğinde anne sütünün kullanılmasının çok yararlı olduğu gözlemlenmiş.
  • Bebeğin ihtiyacı olan protein, yağ, demir ve vitamin gibi her türlü besin öğelerinden yana zengin olan anne sütü; vücutta çok daha kolay sindiriliyor. Anne sütü ile beslenen bebeklerde ayrıca diş eti hastalıkları, demir eksikliği anemisi, pişikle ilgili cilt hastalıkları çok daha az görülüyor. Anne sütünün içeriğindeki çeşitli büyüme faktörleri bebeğin bağırsak ve beyin gibi birçok organ gelişiminin daha iyi olmasını sağlıyor.
  • Emzirilen bebekler daha az ağlarlar. Anne sütünün içerdiği maddeler bebeği rahatlatır, gevşetir, ağrıyı azaltır, daha çabuk uykuya dalmasını sağlar.
  • Anne sütü içindeki; antikorlar, canlı hücreler, enzimler ve hormonlar sayesinde bebekleri hastalıklara karşı korur. Bu nedenle anne sütü alan bebeklerde; ishal, menenjit, idrar yolu enfeksiyonu, şeker hastalığı, obezite, kansızlık, ortakulak iltihabı, bronşit gibi hastalıklar daha az görülür.

Anahtar Kelimeler:
Anne SütüBebek Ilk AşısıAnne Sütünün Faydaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçmeyen baş ağrısının sebebi gözleriniz olabilir
Geçmeyen baş ağrısının sebebi gözleriniz olabilir
Bebeklerde reflü belirtilerini azaltmanın yolları
Bebeklerde reflü belirtilerini azaltmanın yolları
Tırnak batması nedir? Hangi tedavi yöntemleri tercih edilmeli?
Tırnak batması nedir? Hangi tedavi yöntemleri tercih edilmeli?
Stres Tiroid Hastalıklarını Tetikliyor | Bu Meslekler Risk Altında!
Stres Tiroid Hastalıklarını Tetikliyor | Bu Meslekler Risk Altında!
Kene Isırmaları Koronavirüs’ün Önüne Mi Geçti?
Kene Isırmaları Koronavirüs’ün Önüne Mi Geçti?
7 Yıl Bekleme! Kolunu Kaldır, Kontrolünü Yaptır!
7 Yıl Bekleme! Kolunu Kaldır, Kontrolünü Yaptır!
Emziren Annelere Sağlıklı Beslenme Tavsiyeleri
Emziren Annelere Sağlıklı Beslenme Tavsiyeleri
Bendeki bu 5 sinyale dikkat!
Bendeki bu 5 sinyale dikkat!
Estetik yaşı kızlarda 16, erkeklerde 17'ye düştü
Estetik yaşı kızlarda 16, erkeklerde 17'ye düştü
Lenfoma bir çok hastalığı taklit edebiliyor
Lenfoma bir çok hastalığı taklit edebiliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim