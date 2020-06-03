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Bebek psikolojisi nasıl yönetilmeli

Molfix Yol Arkadaşım Destek Hattı’na, ilk 15 gün içinde binlerce anne adayı ve anne ulaşarak içerikleri inceledi ve soru yöneltti

03 Haziran 2020 Çarşamba 10:28
Bebek psikolojisi nasıl yönetilmeli

Bebek psikolojisi nasıl yönetilmeli

Molfix, “Yol Arkadaşım” projesi ile anne adayları ve annelerin aklındaki soruları yanıtlamaya ve yeni normale uyum sürecinde onlara eşlik etmeye devam ediyor. Molfix Yol Arkadaşım Destek Hattı’na, ilk 15 gün içinde binlerce anne adayı ve anne ulaşarak içerikleri inceledi ve soru yöneltti. Bu sorular incelendiğinde en çok, hamileler ve 1 yaş altı bebeği olan annelerin bilgi ihtiyacı ve kaygılarıyla başa çıkmak için destek ihtiyacı ortaya çıktı.

Anneler bu dönemde en çok, yüzde 30 oranında bebeği ve kendi psikolojisi ile ilgili konu başlıklarını takip ederken, yüzde 14 beslenme, yüzde 9 oranında ise uyku düzeni ile ilgili sorular sordu. “Molfix Yol Arkadaşım” projesi kapsamında özel kurulan 0850 241 41 11 numaralı danışma hattı ve WhatsApp hattına, %35 oranında 1 yaşından küçük bebeği olan anneler, yüzde 25 oranında ise anne adayları ulaştı.

Çocuk Klinik Psikolog Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan tarafından hazırlanan içeriklere danışma hattı ve WhatsApp’ın yanı sıra Molfix Youtube hesabı üzerinden erişilebiliyor.

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Son Güncelleme: 03.06.2020 10:34
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