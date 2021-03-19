Bebekler İçin Güneş Kremi Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Bebekler İçin Güneş Kremi Seçimi Nasıl Yapılmalı?Bebeklerin cildinin son derece hassas bir yapıya sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle onların cildi ile temas edecek olan her türlü ürünün büyük bir titizlikle seçilmesi gerekiyor. Bu ürünler arasında en önemli olanlardan biri de güneş kremleridir. Özellikle yaz aylarında güneşin zararlı ışınlarından bebeklerin cildini korumak için güneş kremi seçiminin dikkatli bir şekilde yapılması ve bu ürünlerin de düzenli olarak kullanılması önem taşıyor.

bebek güneş kremi ise bebeklerin hassas cildi ile uyumlu olmalıdır. Ciltte kızarıklık, tahriş gibi çeşitli sorunlara sebebiyet vermeyen kremlerin tercih edilmesi çok büyük bir önem taşıyor. Bununla birlikte bebeklerin cildi tarafından hızlı bir şekilde emilebilen güneş kremlerine yönelmek, krem uygulamasını da kolaylaştırır. Öncelikle bebeklerin güneşin zararlı ışınlarından daha fazla etkilendiğini belirtmemiz gerekiyor. Bu nedenle güneş kremi kullanımının asla ihmal edilmemesi gerekir. Tercih edilenise bebeklerin hassas cildi ile uyumlu olmalıdır. Ciltte kızarıklık, tahriş gibi çeşitli sorunlara sebebiyet vermeyen kremlerin tercih edilmesi çok büyük bir önem taşıyor. Bununla birlikte bebeklerin cildi tarafından hızlı bir şekilde emilebilen güneş kremlerine yönelmek, krem uygulamasını da kolaylaştırır.

Kalitesiz Güneş Kremleri Zararlı Olabilir!

Elbette ciltte yağlı bir his bırakmaması da önemlidir. Zira yağlı his bırakması bebekleri de rahatsız edebiliyor. Bu ürünlerin belirli bir kalitenin üzerinde olmasına da dikkat edilmelidir. Kalite düzeyi düşük güneş kremleri tahrişten kızarıklığa kadar pek çok farklı cilt problemine yol açabilir. Bununla birlikte bebeklerin cildinin güneşin zararlı ışınlarından korunması noktasında da bu ürünler yetersiz kalabiliyor. Dolayısıyla güneş kremi seçerken en çok üzerinde durulması gereken hususlardan biri de kalitedir.

Bebeklere Uygun Güneş Kremi Kaç Faktör Olmalı?

Anne ve babalar kaç faktör güneş kremi kullanmaları gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmak isteyebiliyor. Uzmanlar 30 faktör ile 50 faktör arası güneş kremlerinin yeterli olduğunu belirtiyor. Önemli olan koruma süresinin çok uzun olmayacağını bilmektir. Bu nedenle belirli bir süre sonrasında güneş kremlerinin tekrar sürülmesi gerekecek.

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