Bebeklerde Pişik Nasıl Önlenir?

Pişik genellikle bebeklerde ve çocuklarda görülen bir cilt rahatsızlığıdır. Kızarık ve yumuşak bir görünüme sahiptir. Özellikle yaz aylarında meydana gelir ve bebeklerin bez bölgelerinde, vücudun katlanma kısımlarında görülmektedir. Ciltte yanma, batma hissi ve kabarıklık pişiğin başlıca belirtilerindendir. Pişiğe birçok faktör neden olsa da genel olarak bakacak olursak;

Bebek bezlerinin emiciliğinin yeterli seviyede olmaması

Bebek bezinin sıkça değiştirilmemesi

Terleme

Mevsim farklılıkları

İlaç kullanımı

Hijyen eksikliği

Bebeklerde görülen pişiği tıbbı müdahale gerekmeden önleyebilirsiniz. Öncelikli adım cildin temiz ve kuru tutulmasıdır. Dikkat edilmesi gereken diğer faktörler ise;

Bebeğinizin bezini sık sık kontrol etmek

Bebek bölgesini temizlerken kullandığınız ürünlerin alkolsüz olmasına özen göstermek

Bebeğinizin bezini değiştirirken cildinin tamamen kuru olmasına dikkat etmek

Her bez değişiminden önce mutlaka pişik önleyici krem kullanmak

Bebeğinizde pişiği önlemek için en etkili yöntemlerden biri pişik kremi kullanmaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kullandığınız pişik kreminin bebeğinize uygun olup olmadığıdır. Çünkü bebeklerin cilt yapısı oldukça hassastır. Bu sebeple bebeklerin cildine özel olarak geliştirilmiş kremleri tercih etmeniz gerekmektedir. Bu noktada Mustela markasının bebekler için özel olarak geliştirmiş olduğu pişik kremini tercih edebilirsiniz. Mustela pişik kremi nemlendirici ve cilt yenileyici özelliğe sahip olması özelliğiyle bebeğinize en etkili ve doğal çözüm imkanı sunar. Aynı zamanda Mustela vitamin barrier olarak adlandırılan kremlerin içeriğinde avokado meyvesi, gliserin ve ayçiçeği tohumları bulunur. Bu sebeple de cildi yoğun nemlendirir, içerdiği vitaminle besler ve cildi dış etkenlere karşı korur. Parfüm, paraben içermeyen bu krem en hassas ciltlerin kullanımına dahi uygundur. Mustela pişik kremi kullananlar tarafından da sıklıkla tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır.

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