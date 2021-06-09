Bebeklerde reflü belirtilerini azaltmanın yolları
Özellikle annelerin doğru emzirme ve yatırma pozisyonları ile sağlıklı beslenme gibi konularda bilinçli olmalarının çok önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Bebeğinizi emzirdikten sonra bir miktar kusması doğaldır. Fizyolojik reflü olarak tanımlanan bu durumun reflü hastalığıyla karıştırmamak için bebekteki belirtilerin çok iyi gözlenmesi gerekir. Bebeğiniz sık sık kusuyorsa, beslenmeyi reddediyorsa, kilo alamıyorsa, huzursuzsa ve uykusuzsa en kısa sürede doktorunuza başvurun” açıklamasında bulundu.
Anneleri kaygılandıran “Bebeğim emmeyi reddediyor, kilo almıyor, uyumuyor, çok huzursuz...” şikayetlerinin reflünün güçlü habercileri olabileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Aslında her bebek emzirme sonrası bir miktar kusabilir. Bebeğin emzirilme sırasında yuttuğu havanın, bir miktar gıdayla birlikte dışarı çıkması istem dışıdır (emdikten sonra 30 dakika içinde su, süt ya da süt kesiği şeklinde, ağız kenarlarından taşma biçiminde) ve bu da fizyolojik reflü olarak tanımlanır. Genellikle yanlış pozisyonda emzirme ya da fazla emzirme gibi sebeplerden olabilir. Ancak ne zamanki kusmaların sıklığı artar, bebek yemeyi reddeder, kilo almaz, uyuyamaz ve huzursuz olursa, işte o zaman hastalık olarak tanımladığımız reflüden bahsedebiliriz” dedi.
Reflü prematüre bebeklerde daha sık görülüyor
Reflü, bir hastalık olarak her bebekte görülmese de yeni doğan bebeklerin, özellikle de bir aylık bebeklerin yüzde 70’inde görüldüğünü vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Özellikle gelişimsel bozukluğu olan bebeklerde, prematüre doğan ya da genetik yatkınlık taşıyan bebeklerde daha sık görülüyor. İdrar yolu enfeksiyonu gibi bazı enfeksiyonlar da reflüye yatkınlık yaratabiliyor. İki yaş sonrası ise reflünün sıklığı yüzde 5’lere kadar düşüyor” şeklinde konuştu.
Tedavide ilk olarak doğru emzirme tekniği uygulanması önemli
Reflünün en doğal ilacı anne sütü
İçeriğindeki besin maddelerinin oranları, sindiriminin kolaylığı ve bağırsaklara geçişinin daha hızlı olması gibi nedenlerden dolayı anne sütüyle beslenen bebeklerde reflü sıklığının daha az olduğunu paylaşan Dr. Kemal Akpınar, hastalıksal olmayan fizyolojik reflüdeki emzirme ya da biberonla besleme sonrasında görülen olağan kusmaları azaltmak için şu önerilerde bulundu:
Bebeğin kusmasını azaltmak için 10 ipucu
- Bebeğinizi mutlaka dikey pozisyonda emzirin.
- Bebeğinizin sadece göğüs ucunu değil memenin kahverengi alanını da kavramasına dikkat edin. Böylece hava yutmasını ve kusmasını azaltmış olursunuz.
- Emdikten sonra uygun pozisyonda omzunuza koyup sırtına masaj yaparak gazını çıkarın. Bu esnada ani ve sert hareketlerden, karın içi basıncını artıracak sıkıştırmalardan kaçının.
- Eğer bebeğinizi biberonla besliyorsanız, gece beslemeyin. Sık kusan bebeklerde günün son beslemesi, uykudan 1-2 saat önce yapılmalıdır.
- Biberonu dikeye yakın bir açıda tutarak besleyin.
- Bebeğiniz en az iki kez emmeyi ya da biberonla beslenmeyi reddettiği anda beslemeyi sonlandırın. Unutmayın; tekrar acıkması için mide içeriğinin bağırsaklara inmesi gerekir. Bu olmadığında bebek kendini tok hissedecektir. Beslemede ısrarcı olursanız kusma artar.
- Midenizi rahatsız edecek, şişkinliğe, yanmaya ve gaza neden olacak besinlerden ve beslenme tarzından kaçının. Özellikle emzirme dönemindeyseniz, sizi rahatsız eden her besin bebeğinizi de rahatsız edecektir.
- Emzirme ya da biberonla besleme sonrasında, bebeğinizin yatakta başının geleceği kısmı 10-20 açılık bir yükseklikte tutmanızda fayda var.
- Başını sola çevirerek uyumasını sağlayın. Araştırmalara göre, bebekler özellikle başları sola dönük pozisyonda uyuduklarında reflü sıklığı daha düşük oluyor.
- Bebeğinizin kıyafetlerinin bol olmasına dikkat edin. Özellikle alt bezini çok sıkmayın.