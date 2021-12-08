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Bel Ağrılarınız Siyatik Olabilir

Siyatik ağrısının genellikle hafif şiddette başladığını ve zaman içerisinde şiddetinin artığını belirten Avrasya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Türkan Uslu, konu hakkında önemli bilgiler veriyor.

08 Aralık 2021 Çarşamba 13:01
Bel Ağrılarınız Siyatik Olabilir

Bel Ağrılarınız Siyatik Olabilir

Vücuttaki en uzun sinir olan siyatik, bel kemiğinin alt kısmından başlayarak diz altlarına kadar uzanır. Bacağın duyu ve motor fonksiyonlarını sağlayan siyatiğin belin son omurlarında sinirin sıkışmasına siyatik ya da siyatik ağrısı denir.

Siyatik ağrısının genellikle hafif şiddette başladığını ve zaman içerisinde şiddetinin artığını belirten Avrasya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Türkan Uslu, konu hakkında önemli bilgiler veriyor.

Siyatik nedir?

Vücuttaki kalın ve en uzun sinir olan siyatik, diğer adıyla nervus ischiadicus, belin son omurlarından çıkarak dizin alt kısmında sona erer. Diz ekleminde dallara ayrılıp ayaklara kadar ulaşır ve bu bölgede duyu ve motor fonksiyonlarını gerçekleştirir.

Siyatik sinirin bel bölgesinde gerilmesi ya da sıkışması sonucu bacakta ağrı oluşur. Bazen iltihap, omur kayması, tümör ve kist gibi durumlar da siyatik ağrısına yol açabilir.

Bel ağrısıyla başlayan siyatik ağrısı, sinir yoluyla ayağa kadar yayılır. Şiddetli geçen siyatik vakalarında bacak güç kaybeder, bilek ve diz refleksleri azalır. Kişi bacağını ne kadar yukarı kaldırırsa ağrı da o kadar artar.

Siyatik belirtileri nelerdir?

En yaygın belirtisi, ağrının kişinin kalçasından ayak topuğuna doğru ilerlemesidir. Diğer belirtileri aşağıdaki gibidir:

  • Harekete bağlı şiddeti artan ağrılar
  • Bacak ve ayaklarda siyatik sinir yolu boyunca hissedilen güçsüzlük ve hissizlik
  • İlerleyen süreçlerde hareketlerde kayıp
  • Parmaklarda veya ayaklarda ağrılı karıncalanma
  • Ayak ve parmaklarda iğne batması hissi
  • İdrar kaçırma


Siyatik neden olur?

Siyatik ağrısı, genellikle fıtıklaşan bir diskten dolayı başlasa da başka nedenlerden dolayı da oluşabilir.


Hareketsizlik: Uzun süre hareketsiz kalmak siyatik sinir ağrısına yol açabilir. Uzun süre oturmayı gerektiren meslek gruplarında siyatik daha fazla görülür.

Obezite: Aşırı kiloya sahip olmak vücut ağırlığının omurga üzerinde stres yaratmasına yol açar. Dolayısıyla bu durum siyatik oluşumunu tetikler.

Gebelik: Gebelik süresince artan kilo ile siyatik sinir baskılanabilir. Ayrıca ani olarak büyüyen göğüs ve karın, ağırlık merkezinin değişmesi sonucu siyatik ağrılarına neden olabilir.

Ağır Kaldırmak: Sürekli ağır yük kaldırılması gereken meslek gruplarında çalışan kişilerde siyatik sinir şikayeti daha fazladır.

Diyabet: Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet, sinir sistemine hasar verebilir.

Yaşlılık: Yaşlanma ile beraber kemik ve kas dokuların zayıflamasıyla siyatik sinir ağrısı oluşabilir.

Kaza: Yaşanan yaralanmalarla siyatik sinir dokunun zarar görmesi sonucu siyatik sinir ağrısı oluşabilir.

Siyatik nasıl tedavi edilir?

Hastanın şikayetlerine, siyatik sebebine ve siyatiğin şiddetine bağlı olarak farklı tedavi türleri uygulanır.

•Analjezik ilaçlar

•Epidural steroid enjeksiyonu

•Traksiyon ve spinal manipülasyon tedavisi

•Cerrahi müdahale

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