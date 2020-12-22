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Bel ağrısı, sırt ağrısı Covid – 19 belirtisi mi?

Hareketsiz yaşam tarzının da arttığı bu dönemde kişiler yaşadıkları ağrı sorunlarını virüsün belirtisi sanıyor. Peki, her bel, sırt ağrısı koronavirüs belirtisi mi?

22 Aralık 2020 Salı 12:55
Bel ağrısı, sırt ağrısı Covid – 19 belirtisi mi?

Bel ağrısı, sırt ağrısı Covid – 19 belirtisi mi? 

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede küresel bir salgın haline gelen Yeni Tip Koronavirüs (Covid -19) aşısında olumlu gelişmeler yaşanırken yapılan araştırmalar neticesinde ise virüs, her geçen gün yeni bir belirtisi ile kendini gösteriyor. Yüksek ateş, nefes darlığı ve eklem ağrıları ise  en bilindik semptomlar olarak karşımıza çıkıyor.  Öyle ki hareketsiz yaşam tarzının da arttığı bu dönemde kişiler yaşadıkları ağrı sorunlarını virüsün belirtisi sanıyor. Peki, her bel, sırt ağrısı koronavirüs belirtisi mi?

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esra Mustafa, “Virüsün başkalarına yayılmasını önlemeye yardımcı olabileceğiniz için erken tespit çok önemlidir. Covid- 19 kişiden kişiye farklı belirttiler ile ortaya çıkabiliyor.  Bu belirtilerden biri de kas ve iskelet sistemi ağrıları olarak karşımıza çıkıyor.  Grip, soğuk algınlığı gibi diğer viral enfeksiyonları olan hastalarda yaygın bir durum olan ağrılar virüs sürecinde daha da farklı bir hal aldı. Çünkü virüs, kan dolaşımı veya vasküler endotel yoluyla yayılabilir ve kalp ve beyin gibi ACE2 içeren tüm dokularda enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle, kas-iskelet sistemi de enfeksiyon geçirebilir. Bu da diğer hastalıklardan daha ağrı ağrılar hissetmemize neden oluyor. Eklem ve kas problemleri hareketsiz yaşam tarzından dolayı her geçen gün daha çok artıyor. Her insan hayatının bir noktasında bu sorunlardan biri ile karşılaşabiliyor.  Bu sorunların çoğu ciddi değildir ve hızla düzelir veya iyileşir, ancak başka semptomlar eşlik ederse dikkatlice izlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Hareketsizlik Ağrıyı Arttırıyor

Dr. Mustafa, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bu süreçte hareketsizlikten dolayı ağrı sorunu daha çok yaşıyoruz. Omurga ağrılarından korunmak için öncelikle dengeli beslenmek, yeterli miktarda su içmek ve stresten uzak durmak gerekir. Sabah uyandığında, gün içinde çalışırken ve gece yatmadan önce esneme hareketlerini yapmak gerekir. Uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalıdır. Oturulduğunda bel kavisini ve sırtı destekleyen bir yastık kullanmak omurga sağlığı için önemlidir. Yere eğilirken dizleri kırıp çömelerek direkt belden eğilmeden işlerin yapılmasına dikkat edilmelidir. Direkt olarak boyun ve bel bölgesinin soğuğa maruz kalmamasına özen gösterilmelidir. Yatarken bacakları karna doğru çekecek şekilde yan yatış pozisyonu uygun olacaktır. Özelikle yatarken boyun destekli bir yastık kullanılması da boyun sağlığı açısından son derece önemlidir.”

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