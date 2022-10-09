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Bel sağlığını korumak için dik oturuş önemli

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Mustafa Örnek konu hakkında önemli bilgiler verdi.

09 Ekim 2022 Pazar 18:14
Bel sağlığını korumak için dik oturuş önemli

Bel sağlığını korumak için dik oturuş önemli

Toplumumuzda oldukça sık görülen bir sağlık sorunu olan bel fıtığı, yani tıptaki adı ile  “Herni diskal”, omurgalar arasında yer alan kıkırdağın aşırı zorlaması sebebiyle yerinden kayarak omurilik kanalı içine doğru girmesi, bacaklara gelen sinirlere ve omuriliğe baskı oluşturması sonucu meydana gelen bir hastalıktır.

Vücudumuzdaki omurga, baştan kalçaya kadar uzanır ve omur olarak isimlendirilen kemiklerden ayrıca bunları birbirine bağlayan disklerden meydana gelir.Belimizde 5 adet omur kemiği vardır.Bu kemiklerin arasında disk denilen kıkırdaklar vardır.Özel bir bağ dokusu organı olan disk,omurganın hareketliliğine,dayanıklılığına ve her türlü zorlamalara karşı dirençli olmasına,ani darbelerin emilmesine ve ayrıca kuvvetin kuvvetin çevre dokulara dengeli bir şekilde dağılmasını sağlar.

Bel fıtığı belirtileri;bel, bacak ağrısı, ayaklarda uyuşma,yürümede zorlanma şikâyetlerdir.Ayrıca bacakta kramp ya da kasılma olabilir.Yürürken ya da ayakta dururken ağrı şikayetleri artabilir.

Bel fıtığı çoğunlukla orta ve ileri yaşlardaki kişilerde görülür.Pek cinsiyet ayırt etmese de erkeklerde daha sık görülür.Risk faktörleri arasında;Fazla kilolu kişiler,ağır spor yapanlar,sık sık bel sağlığını korumadan ani hareket yapanlar,bedenen ağır işte çalışanlar,masabaşı çalışanlar vardır.

Hastalığın tanısında;hastanın öyküsü,fiziki muayene,röntgen,manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi çoğunlukla kullanılır. EMG denilen sinirlerin elektro fizyolojik tetkiki gerekli görülür.Tüm tetkik ve bulgular neticesinde ortaya çıkan tablo kişinin bel fıtığı hastası olup olmadığını ortaya koymaya yardımcı olur.

Op.Dr.Mustafa Örnek,''Gelişen teknoloji ile birlikte bel fıtığı tedavisi oldukça konforlu hale geldi.Mikrocerrahi yöntemi bel fıtığı tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.Çok küçük bir kesi ile uygulanan Mikrocerrahi, mikroskop aracılığıyla detaylı görüntü elde edilebilen bir cerrahi tekniktir.Çok küçük kesi nedeniyle iyileşme süresi çok daha çabuk olur.Mikrocerrahi teknikte hasarlı bölgeye çok küçük bir kesi yapılıyor.Ameliyat işlemi küçük bölgeden uygulanıyor. Detaylı ve rahat görüntüleme sağlanabilmesi için ameliyathanede bulunan çok büyük boyutlarda bir mikroskop kullanılıyor. Net ve ayrıntılı bir görüntü elde edilmesi hasta için hayati öneme sahip olunan dokuların zarar ve hasar görmesi riskini en aza indiriyor.''dedi.

Bel ağrılarına karşı öneriler;Bel ve sırt ağrısından korunmak adına öncelikle günlük yaşamda, ayakta dururken ve otururken kişilerin duruşuna dikkat etmesi gerekir. Mutlaka dik durmaya özen gösterilmelidir.Ayrıca ağırlıkların doğru bir şekilde kaldırılması ve taşınması, uzanma, dönme ve öne doğru eğilme hareketlerinin doğru bir şekilde yapılması önemlidir.Bunların dışında bel ağrısına karşı 10 dk. ile başlayın ve 30 dk ve daha fazla süreye çıkın. Uzaklık ve yürüyüş hızını yapabildiğiniz kadar fazlalaştırın.
 

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Bel Sağlığı
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