Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Besinleri Tüketirken Bunlara Dikkat!

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, değerlendirmelerde bulundu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 09:04
Besinleri Tüketirken Bunlara Dikkat!

Besinleri Tüketirken Bunlara Dikkat!


İdeal ağırlığın korunması için sağlıklı beslenme ne kadar önemliyse, vücut dengemizi korumak ve sağlıklı bireyler olabilmemiz açısından besin türleri, pişirme yöntemleri ve tüketim şekilleri de önem arz etmektedir. Besinleri fırında pişirmek veya haşlama yöntemi ile hazırlamak sağlıklı yağ asitlerini kaybetmeden ve protein denatürasyonuna yol açmamış olacaktır. Besinleri pişirme yöntemlerinin yanı sıra tüketme şekilleri de bu açıdan önemlidir. Etleri kıyma formuna getirmeden bütün halinde pişirip tüketmek, alacağınız protein miktarının yüksek olmasına yardımcı olur.

El hijyeni eksikliği enfeksiyon sebebi!


 Yemekten hemen önce su içilmemesi de, sağlık açısından önemlidir. Mide asit dengesini söyle seyrettikten sonra yemeye başlamak ağız yoluyla alınacak mikropların artmasına ve hastalık riskinin oluşmasına sebebiyet verir. Bu sebeple yemeklerden yarım saat 45 dakika öncesinde su tüketimi sonlanmalı yemek bitiminden sonra tekrar su tüketimi ile devam edilmelidir. Ağız yoluyla alınabilecek mikroplar daha çok el hijyeniyle alakalı olduğu görülmüştür. Eller iyi temizlenmeden ya da dezenfekte edilmeden yemeye başlandığında, mide bağırsak hastalıklarına yol açabilecek bir çok viral enfeksiyona sebebiyet verebilmektedir.

“Ellerin mutlaka yıkanması gerekiyor”


Herhangi bir yemeği el ile yediğimizde aslında hastalıklara büyük bir kapı açıyoruz. Elimizi iyi yıkamadığımız ve el hijyenimiz yeterli olmadığı zaman, el ile tüketilebilecek besinler olan; hamburger ve sakatat tarzı besinler, bedenimizin içerisine elimizde bulunan mikroorganizmaları göndermiş oluyoruz. Bu nedenle; hamburger gibi el ile yenen yemekleri dikkatli tüketmenizi öneririm.
 
Besinleri tüketirken eldiven kullanılması kısmen daha avantajlıdır. Ancak orada da eldivenli olarak ellerin mutlaka yıkanması gerekir. Eldiven pudrasının olmamasını ve mümkünse steril eldiven tercih edilmesini tavsiye ederim.
 

Anahtar Kelimeler:
Besin Tüketme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avuç İçi Diyeti İle Kışın da Kilo Verin
Avuç İçi Diyeti İle Kışın da Kilo Verin
Vücutta Oluşan Yara İzlerine Dikkat!
Vücutta Oluşan Yara İzlerine Dikkat!
Kan şekerini yükselten 10 hata
Kan şekerini yükselten 10 hata
Mideniz bulanıyorsa aslında kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz!
Mideniz bulanıyorsa aslında kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz!
Uzmanından Uyarı Kışın Kalp Krizi Riski Artıyor!
Uzmanından Uyarı Kışın Kalp Krizi Riski Artıyor!
Müzik terapi ile bebeğin kolik sancılarını dindirmek mümkün
Müzik terapi ile bebeğin kolik sancılarını dindirmek mümkün
İlerleyen Yaş Göz Kapaklarını Etkiliyor!
İlerleyen Yaş Göz Kapaklarını Etkiliyor!
Kırmızı Biber ile Metabolizmanızı Hızlandırın!
Kırmızı Biber ile Metabolizmanızı Hızlandırın!
Öksürüğün altında yatan 10 neden
Öksürüğün altında yatan 10 neden
İki maske mi yoksa N95 mi takmalı?
İki maske mi yoksa N95 mi takmalı?

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim