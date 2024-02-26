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Besinlerin olumlu etkisini arttıracak 25 öneri

Tüketilen her bir besinin sağlığa büyük katkısı var. Ancak besinlerden en yüksek faydayı almanın yolunun onları doğru yöntemlerle tüketmekten geçiyor.

26 Şubat 2024 Pazartesi 10:38
Besinlerin olumlu etkisini arttıracak 25 öneri






Besinlerin olumlu etkisini arttıracak 25 öneri

Tüketilen her bir besinin sağlığa büyük katkısı var. Ancak besinlerden en yüksek faydayı almanın yolunun onları doğru yöntemlerle tüketmekten geçtiğini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Besinlerin faydalarını bilmek kadar, onların en doğru şekilde nasıl tüketilmesi gerektiğini bilmek de önemli” dedi. Tuba Örnek, besinlerin olumlu etkilerini arttıracak 25 bilimsel öneri paylaştı:

 

Çiğneyin ya da dövün!

Sarımsağı çiğneyerek ya da havanda dövülmüş olarak tüketin. 

5 dakika yeterli!

Brokoliyi uzun süre pişirmeyin, 5 dakika yeterli!

Demir onsuz yapamaz 

Demir emilimi için yanında C vitamini zengin besin tüketin. Örneğin etin yanında bol limonlu yeşil ve kırmızı biberden zengin bir salata tüketin.

Bu ikiliyi ayırmayın

Zerdeçalı karabiber ile birlikte sıcak yemeklerde kullanın.

Çayınızı güçlendirin! 

Demlediğiniz yeşil çaya 1 tatlı kaşığı doğal bal ekleyin, antioksidan değeri artsın. 

Ezin ya da öğütün

Karanfili havanda ezerek veya öğüterek çaylarınıza ekleyin. 

 

K2 desteği var mı? 

D vitamini takviyelerinizin K2 destekli olmasına dikkat edin.

Pişirmeyin, çiğ tüketin

Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumları çiğ olarak tüketin.

Saklayın ama öğütmeden!

Keten tohumunu öğütmeden saklayın. Tüketeceğiniz zaman 1-2 tatlı kaşığı öğütüp bekletmeden kullanın.

Meyveleri kabuklarıyla yiyin

Elma, armut gibi meyveleri karbonatlı suda bekleterek tarım ilaçlarından arındırdıktan sonra vitaminlerinden daha fazla faydalanmak için kabuklarını soymadan tüketin.

Kızartmayın, fırınlayın! 

Balık kızartıldığında omega 3 azalır. Fırın veya ızgara şeklinde pişirin. 

Filizlendirip pişirin

Kurubaklagilleri bir gece önceden ıslatın, hatta filizlendirdikten sonra pişirin.

Pişmiş olarak tüketin

Domatesi pişirdiğinizde likopenden daha fazla faydalanırsınız.

Probiyotik kazanın 

Süt yerine yoğurt veya kefir tüketin. Sindirimi daha kolaydır ve probiyotik kazanmış olursunuz.

Rafineden uzak durun

Rafine değil, kabuklu, lifli olan tam tahılları tercih edin.

Sızmadan vazgeçmeyin

Zeytinyağını sızma olarak kullanın, ışıksız ortamda saklayın. Sebze yemeklerinizde ve salatalarınızda zeytinyağı kullanırsanız vitamin mineral emilimi artar. 

Tuzunuzu karanlıkta saklayın

Tuzunuzu iyot kaybı olmaması için ışıksız ortamda saklayın. 

Olgunları seçmeyin!

Muz, elma ve kiviyi olgunlaşmamış olarak tercih edin. 

Bitki çaylarını kısa süre demleyin 

Yaprak ve çiçeklerinden yararlandığımız bitki çaylarını uzun süre kaynatmayın, 5 dakika demleyin.

Bıçak kullanmayın 

Yeşil sebzeleri bıçakla keserek değil elinizle bölerek hazırlayın. Sebze ve meyveleri kesip doğradıktan sonra bekletmeden tüketin. 

O kadar da bekletmeyin!

Pişmiş yemeğinizi 2 saatten fazla oda sıcaklığında bekletmeyin, buzdolabında ise 2 günden fazla kalmamalı. 

Stresinizi yönetin

Stres sindirimi olumsuz etkiler, besin öğeleri işe yaramaz hale gelir. 

Tütün kullanmayın 

Sigara besin emilimini azaltır. 

Acele yok! Bir saat bekleyin

Çay ve kahvenizi yemekten 1 saat sonra tüketin. 

Hemen pişirin

Dondurulmuş sebzelerinizi, çözülmesini beklemeden pişirin.

 

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Anahtar Kelimeler:
BesinBeslenme
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