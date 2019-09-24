Beto Perez'den formda kalmak isteyenlere altın tavsiyeler

Büyük şehirlerin vazgeçilmez klasiği, yoğun beton blokları ve kapalı alanlar. Özellikle ofis çalışanlarının karşılaştığı 'Hareketsiz yaşamdan kaynaklı' sağlık sorunları milyonlarca insanı sağlıklı egzersizler için yeni arayışlara itiyor.

27 - 29 Eylül tarihleri arasında İstanbul Ataşehir Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak olan Int'l Sports & Wellness Show'da binlerce kişiye evde ve ofiste sağlıklı fitness yapabilmenin yolları hakkında bilgi verilecek.

DÜZENLİ EGZERSİZLE FİT KALIN

Hareketsizliğin neden olduğu en önemli sağlık sorunu olarak gösterilen obeziteye karşı, her gün düzenli olarak bir saatlik egzersiz tavsiye ediliyor. Bunun için kapalı küçük mekanlarda zumba ya da plates oldukça uygun yöntemler olarak biliniyor. Zumba ve platesin son 10 yılda ABD ve AB ülkelerinde ofis çalışanları arasında hızla yayılmasını dar alanlarda spor yapmak isteyenler için ideal bir yöntem olduğunu söyleyen uzmanlar "Üstelik bunun çok fazla harcama yapmanıza gerek yok, basit ekonomik araçlarlarla her iki yöntemle form tutabilirsiniz" görüşünde.



Zumba ile hızlı kalori yakmak mümkün!

Beto Perez, kapalı alanlarda Zumba ile bir saatlik egzersizle 532 ila 446 kalori yakmanın mümkün olduğunu söylüyor. Haftada en üç seans Zumba dansı tavsiyesinde bulunan Beto Perez'e göre bir saatlik egzersizlerle sağlıklı kilo verilebileceğini söylüyor.

Merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan Egzersiz Konseyi adına Mary Luettgen tarafından yapılan bir araştırmaya göre ilginç sonuçlar elde edilmiş. 19 denek ile yapılan araştırma odaklı deneyde seans başına 369 kalori yakıldığını tesbit etti. Aynı araştırmada Zumba'nın, step, aerobik, yogadan daha fazla kalori yaktığını gözlemleyen Mary Luettgen "Zumba ile yapılan fitness aktivitileri vucudun daha fazla bölgesini çalıştırması kan dolaşımını sağlıklı hale getirirken, bedene esneklik kazandırıyor" görüşünde.

Kapalı alanlarda hangi egzersizler yapılabilir?

Küçük dar alanlarda dünyada yaygın olarak Spinning, Kangoo Jumps, Capoeira, Aikido, Kick Boks, Cross Fit, Yoga ve Pilates uygulamak mümkün. Ancak Zumba konusunda ayrı bir parantez açmalı. Bugün 125 ülkede 110 bin tesiste her gün düzenli olarak 12 milyon kişi Zumba yaparak zinde ve formda kalmayı başarıyor.

