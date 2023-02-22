Beyin sağlığını koruyan 7 süper besin

Beyin tükettiğimiz besinlerden etkilenen bir organdır. Sağlıklı bir beyne sahip olmak için bazı besinlerin tüketilmesi önemlidir. Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Bozkurt konu hakkında bilgiler verdi.

YABAN MERSİNİ

Yüksek miktarda antioksidan içeren yaban mersini beynin daha uzun zaman sağlıklı kalmasına katkıda bulunur. Strese karşı koruyucu olan yaban mersini, hafızayı geliştirir ve unutkanlığa iyi gelir.

OMEGA-3

Omega-3 beyin fonksiyonları için önemli bir besin kaynağıdır. Nitekim beynin kuru ağırlığının çoğunluğunu omega yağ asitleri oluşturur. Davranış ve bilişsel olaylarda etki sağlar. Somon, tuna, uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı, ceviz, keten tohumu, fındık, avokado ve soyada bulunur.

B VİTAMİNİ

B vitamini yoğurt (doğal), et, balık, kuru baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerde mevcuttur. Bu besinleri ölçülü olarak tüketmek beyin sağlığına katkıda bulunur. B vitamini eksikliği beyin ve sinir sisteminde bazı hasarların oluşmasına neden olabilir. B vitamini aynı zamanda sinir iyileşmesinde de görev alır. Şeker hastalığına bağlı nöropatik ağrıları tedavi etmekte faydalı etkisi mevcuttur.

KİVİ

Antioksidan açısından oldukça zengin olan bu besin damar ve beyin sağlığı açısından çok önem taşımaktadır. Beyin gücünü ve belleği arttırır. Ayrıca yüksek oranda C vitamini ve potasyum içerir.

YUMURTA

İçeriğinde beyindeki hafıza bölümü için lazım olan A, D, B12 ve diğer B grubu vitaminlerini barındırır. Vücudun uyanık kalmasını sağlayan yumurta, beyinden sinyal alıp, gönderme için gerekli ve önemli bir aminoasit olan tirozini içerir.

SOĞAN

Yüksek antioksidan içeren soğan, probiyotik özelliğiyle ile bağışık sisteminin güçlendirilmesinde yararlıdır. Ayrıca hafızayı güçlendirir, Alzheimer ve demans gibi algı ve hafıza problemlerine karşı koruyucudur.

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