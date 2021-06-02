Bıçaklı saldırı | Cerrah adayı Ertan İskender'in hayallerini çaldılar

Bıçaklı saldırıya uğrayan cerrah adayı Ertan İskender'e arkadaşlarından destek

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev yapan Ertan İskender, bıçaklı saldırıya uğrayarak elinden ve belinden yaralanmıştı. Sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddete yönelik açıklamalarda bulunan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Genç arkadaşımız Ertan İskender cerrah olmayı hayal ediyordu. Elinden aldığı bıçak yarası nedeniyle bu hayali elinden alındı. SAHİM-SEN olarak yetkililere soruyoruz; Ertan’ın hakkını kim ödeyecek? Cerrah hekimlerimiz kolay mı yetişiyor? Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmalı! Yaptırımı arttırılmış cezalar ve hastanelerde daha geniş önlemler talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev yapan Ertan İskender, 28 Mayıs Cuma günü tedavisini sürdüğü bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralanmıştı. Sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarına yönelik konuşan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Genç arkadaşımız Ertan İskender, cerrah olmayı hayal ediyordu. Elinden aldığı bıçak yarası nedeniyle şimdi bu hayaline veda etti. SAHİM-SEN olarak yetkililere ve kamuoyunun vicdanına soruyoruz: Cerrah hekimlerimiz kolay mı yetişiyor” ifadelerini kullandı.

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINI YÜZDE 67’Sİ ŞİDDETE MARUZ KALDI”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının finanse ettiği, “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Sektöründe İşyeri Şiddetinin Araştırılması ve Önlenmesi Projesi” verilerine değinen SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Bakanlığın finanse ettiği araştırma verilerine göre araştırmaya katılan 8 bin sağlık çalışanının yüzde 67’si şiddete maruz kaldığını ifade etti. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yüzde 76,6'sı bu şiddeti hasta yakınından gördüğünü belirtti. Şiddetin özellikle gece saatlerinde arttığını görüyoruz. Yüzde 67’lik oran şiddetin ne kadar yayıldığını ve ne kadar büyük bir sorun olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

“BASİT ÖNLEMLERLE ŞİDDET ENGELLENEBİLİR”

“Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önemli bir bölümü hastaneye sokulan silahlarla gerçekleşiyor” diyen Özlem Akarken, “Ertan İskender olayında olduğu gibi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önemli bir bölümü hastaneye dışarıdan sokulan silahlarla gerçekleşiyor. Şiddetin hangi saatlerde arttığını, ne koşullarda oluştuğunu öngörebiliyoruz. Hastane güvenliğinde alınacak önlemler bu gibi saldırıları engellememizde etkin bir rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.

“PERSONEL AÇIĞI, HASTANELERİN YOĞUNLUĞU ŞİDDETE DAVETİYE ÇIKARIYOR”

Özlem Akarken, “Liyakatsiz atamalar, yeterli personelin bulunmayışı, küresel salgın nedeniyle zaten yoğunluk oranları artmış hastanelerin daha da köşeye sıkışması gibi nedenler şiddete davetiye çıkartıyor. Hasta yakınları ve hastalar sağlık hizmeti alırken yaşadığı zorlukların hesabını sağlık çalışanlarından çıkartmak istiyor. Ancak sağlık çalışanları personel yetersizliğine, yoğunluğa ve COVID-19 pandemisine rağmen canlarını dişine takarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.