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BioNTech aşısı için imzalar sabaha karşı atıldı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde Çin'in ardından Türk bilim insanları tarafından geliştirilen BioNTech aşısının alınması için Almanya ile anlaşma sağlandı.

25 Aralık 2020 Cuma 22:19
BioNTech aşısı için imzalar sabaha karşı atıldı

BioNTech aşısı için imzalar sabaha karşı atıldı


Koronavirüse karşı geliştirilen en etkili aşı olarak bilinen ve Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Alman aşısının satın alınmasıyla ilgili anlaşma sabaha karşı imzalandı. 

Bakan Koca açıklamasında "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı" dedi. Anlaşma uyarınca Türkiye'ye getirilecek olan aşı miktarının önümüzdeki yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşı getirecek.

Bakan Koca açıklamasında "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur." dedi.

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti: 

Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. 

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