Böbrek Sağlığını Koruyan Öneriler

Genellikle böbreklerin görevinin vücutta oluşan zararlı ve atık maddeleri, fazla sıvıyı idrar yoluyla süzerek dışarı atması olduğu bilinir. Oysa bunların dışında böbrekler kan basıncını düzenler, kan hücrelerinin üretimi için gereken hormonları salgılar, su ve mineral dengesini sağlar ve vücuttaki D vitaminini aktif hale getirir. D vitamininin aktif hale gelmesiyle kalsiyum-fosfor metabolizmamız düzenlenir ve böylelikle sağlıklı kemik yapımız oluşur. Dolayısıyla böbrekle ilgili olumsuz bir durum tüm vücudumuzu etkiliyor.

Memorial Şişli Hastanesi Nefroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Abdullah Özkök, böbrek sağlığını korumanın önemi ve korumanın yolları hakkında bilgi verdi.

Pek çok kişi böbreklerin yalnızca idrar üretiminde yer aldığını düşünür. Oysa böbrekler bilinenden çok daha fazla görev üstlenmektedir. Böbrekler idrar üretir ve zararlı maddelerin idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlar. Metabolik süreçlerden kaynaklı fazla su ve toksinler için böbrekler filtre görevi görür. Bunun yanında kandaki asit-baz dengesini düzenler. Böbrekler hormon üreterek kan basıncını düzenlerken, kemik iliğindeki kan hücrelerinin üretimini kontrol eden bazı hormonların da salgılanmasını kontrol eder. Ayrıca kandaki kalsiyum miktarı ile D vitamini kontrolü de böbreklerin elindedir. Bu nedenle böbrekler vücut için hayati önem taşır ve korunması çok önemlidir. Böbrek sağlığını korumak için kişilerin dikkatli olması ve bazı alışkanlıkları yaşam tarzı haline getirmesi gerekir. Bunlar şöyle sıralanabilir: