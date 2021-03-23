Böbrek taşı kabusuna kesi olmadan çözüm | 150 Watt Holmium Lazer

2 cm. lik taş Cibuti’ den Türkiye’ ye getirdi..

Doç. Dr. Bülent Erkurt Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı yatırımlarla, bölge ve çevre ülkeleri tarafından yakından takip edildiğini belirterek "Yıllardır sağlık teknolojisine yaptığımız her yatırım, aldığımız her eğitim, geliştirdiğimiz her yeni tedavi yöntemi Avrupa başta olmak üzere bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 5.700 KM uzaklıktaki Cibuti'den bir hastamıza Holmium Lazer yöntemini uyguladık. 2.1 CM çapındaki böbrek taşını kırdık. Ameliyatsız operasyon aynı gün tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastamızı aynı gün taburcu ederek ülkesine gönderdik" dedi.



Böbrek ve doku bütünlüğü bozulmadan yapılan operasyonun, tedavi ve operasyon boyunca hastalıkla mücadele eden kişiler için büyük konfor sağladığını söyleyen Doç. Dr. Bülent Erkurt şunları söyledi: "Cerrahi kesi olmadan yapılan operasyon her hastaya özel olarak hazırlanan bir tedavi süreci ile uygulamaya konulur.

Cibuti’ li hastamızın 2.1 cm'lik böbrek taşı Ülkesinde şok dalgaları ile kırılamamış. 2 yıl önce bir yakınına aynı işlemi yapmışız. O da bu nedenle ülkemizi tercih etti. Taş boyutu 2.1 cm ama mesafe 5700 kilometre. Tedavisi aynı gün bitti. Ülkesine taşsız olarak döndü. Cerrahi kesi olmadı. Böbrek veya doku bütünlüğü bozulmadı. 150 watt holmium lazer enerjisi ile taşı kırıldı. 150 wattlık lazer taş kırma konusundaki en güçlü enerji. Bu enerji ile biz çok daha büyük taşları kolaylıkla tedavi edebilirken deneyim ve donanımı olmayan ülkeler binlerce kilometre seyahat ederek ülkemize gelmek zorunda kalıyorlar ‘’

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde oldukça yaygın böbrek taşı problemine Holmium Lazer yöntemi ile tarih oluyor. Holmium Lazer 150 Watt yöntemi ile 2.1 CM büyüklüğündeki bir taşın ameliyatsız kırılarak hastanın aynı gün taburcu edildiğini söyleyen Medipol Koşuyolu Hasastanesi Üroloji bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Erkurt "Yeni yöntem yan etkisi en az, faydası en fazla doğru tedavi tercihi olarak öne çıkıyor" dedi.

Böbrek taşı tedavisinde ileri lazer teknolojisi ile böbrek ve idrar yolu taş hastalıklarına karşı çeşitli tedavi yöntemlerinin uygulandığını söyleyen Medipol Koşuyolu Hasastanesi Üroloji bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Erkurt şu bilgileri verdi;

"Doğru tedavi seçiminde taşın büyüklüğü ve yeri çok önemlidir. İdeal olan her taşa en yüksek başarı oranına sahip tedaviyi önerebilecek olanaklara sahip olmaktır.





Büyüklüğü 1.5 cm.’ e kadar olan taşları şok dalgasıyla kırmayı tercih etsek de daha büyük boyuttaki taşlar için bu işlem yeterli olamayabilmektedir. Bu durumda herhangi bir cerrahi kesi uygulanmadan flexible (bükülebilir) endoskopi ile taş kırma işlemini gerçekleştirmekteyiz. Dar kanallarda bile rahatlıkla hareket edebilen bu cihaz holmium lazer teknolojisi kullanarak taşları kırmaya yardımcı olmaktadır.30 watt gibi daha az bir holmium lazer enerjisiyle böbrek taşı kırmak mümkün olsa da bu enerji sınırlı büyüklüğe kadar olan taşların kırılmasını ancak sağlamaktadır. Ayrıca işlem süresinin uzamasına yol açmaktadır.Kullandığımız bu teknolojisi sayesinde daha büyük taşları daha hızlı sürede kolayca öğüterek hastaların normal hayatlarına kısa sürede dönmelerini sağlamaktayız.