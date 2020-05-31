Botoks Nasıl Etki Eder, Ne İşe Yarar?

Kozmetik alanında görüntüsüne önem verenlerin baş tacı konumunda olan botoks, mimik çizgileri, mimiklere bağlı olarak yüz ve çevresinde oluşan kırışıklıklar, çizgiler için tedavi niteliğindedir. Peki ya nedir bu botoks uygulaması? Herkese uygulanır mı? Nasıl uygulanır? Etkisi ne kadar sürer? Ve bunlar gibi daha çok sorunun cevabı haberin detayında bulunmaktadır. Merak edilen her şey detaylarda. İşte detaylar…

Kozmetik alanında en sık başvurulan, kısa sürede tamamlanan ve cilde canlılık kazandıran, herhangi bir zararlı etkisi bulunmayan botoks, özellikle yüz bölgesinde çok sık kullanılmaktadır. Uygulama alanlarına bakacak olursak;

Göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklar

Kaz ayakları

Kaşların arasındaki çizgi ve kırışıklıklar

Alın çizgileri

Boyunda dik çizgiler şeklinde oluşan bantlar

Botoks denildiği zaman insanlar gözlerinde fazlasıyla büyütmektedir ancak bakıldığında gayet basit ve kısa süren bir uygulamadır. İnce uçlu ve küçük iğneler kullanılarak uygulama yapılmaktadır. Özel olarak hazırlanan, özel formüllü, protein yapılı içerik direkt olarak kas içine enjekte edilmektedir. Bu enjekte işlemi yavaş yavaş dozlarla yapılarak işlemin doğru olması sağlanır. Öncelikle kişinin problemine ve problemin seviyesine göre seans sayısı, uygulama sırasında kullanılacak doz miktarı ayarlanır ki doğru işlem yapılsın. Bütün bunlardan sonra da ortalama 15 dakika kadar sürecek olan enjeksiyon işlemi ile her şey tamamlanır. Bu kısa süreli uygulama sonrasında herhangi bir dinlenme de gerekmemektedir. Uygulamadan hemen sonra normal hayata dönüş yapılabilir. Buradan da anlaşıldığı üzere, gün içerisinde 15-20 dakikalık bir süre botoks tamamlanması için yeterli olacaktır.

Sinirler ve kas arasındaki iletişimin kesilmesini sağlayan botoks, böylece kasların tepki vermesini önler. Mimik bölgesinde uygulanarak sinirler ve kaslar arasında bağlantı kopar ve iletim önlendiği iççin kaslarda kasılma meydana gelmez ve kırışıklıklar, mimik çizgileri hafifler. Zaten botoksun kozmetik alanda bu kadar çok kullanılır olmasının sebebi de mimik çizgileri ve kırışıklıklar üzerindeki olumlu etkileridir.

Botoks Nasıl Uygulanır ve Yan Etkisi Var Mıdır?

Botoks uygulaması, enjeksiyon işlemidir. Uygulamaya başlamadan 20 dakika kadar önce, uygulama yapılacak olan alana soğutma işlemi ya da lokal anestezi kremi işlemleri yapılır ve bölge böylece uyuşturulur. Uygulama yapılacak olan bölge önce temizlenir ve sonrasında özel formül ince uca sahip olan küçük iğnelerle kasa içine yavaş yavaş küçük dozlarla enjekte edilmektedir. Bütün bu işlemler ortalama olarak 10-15 dakika sürmektedir.

Botoks enjeksiyonu sonrasında 3-4 gün kadar etki yavaş yavaş ortaya çıkar. Tamamen kendini belli etmesi ise ortalama bir hafta sürmektedir. Ortaya çıkma süresi ise kişiden kişiye, uygulanan dozdan doza değişiklik göstermektedir. Botoks ortalama 4-6 ay kadar etkisini göstermeye devam eder sonra ise etkisi ortadan kalkar ve kaslar yeniden aktif hale gelir ve kırışıklıklar da belirginleşir. Botoks yan etkisi var mı diye sorulacak olursa da cevap hayırdır. Çünkü botoks uygulamasının herhangi bir yan etkisi yoktur ki milyonlarca insana uygulanmış olması da güvenilir olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Botoks hakkında merak edilen birçok bilgi yukarıda yazılı. Eğer ki daha fazla detay istiyorsanız ya da merak ettiğiniz, kafanıza takılan konular ve sormak istediğiniz sorular varsa https://www.botoksdoktoru.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.