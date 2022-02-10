Botulinum toksin ve dolgu nasıl ve nerelere uygulanır?



Estetik cerrah Dr. Ercan Demirbağ, Botulinum toksin uygulaması (botoks) ve dolgu işlemlerinin nasıl ve nerelerde uygulanması gerektiğini anlattı:

Botulinum toksin uygulamasında, halk arasındaki adıyla botoks uygulamasında kullanılan madde bir bakteri tarafından salgılanan proteindir. Bu madde, sinirlerden kaslara olan uyarıyı geçici bloke ederek, uygulanan bölgedeki kasın fonksiyonunu geçici olarak azaltır veya yok eder. İlk kez göz tembelliği, blefarospazm (göz kapaklarını düzgün şekilde hareket ettirememe) tedavisinde uygulanan botulinum toksin daha sonraki süreçte kaş çatmalarının neden olduğu kırışıklıkları düzeltmek adına kullanılmıştır. Botulinum toksin uygulanan bölgenin üzerindeki ciltte oluşan kırışıklıklar da azalır veya yok olur. Estetik amaçlı uygulamalardaki kullanımı tedavi amaçlı kullanımının çok çok ötesine geçmiştir. Öyle ki tüm dünyada estetik amaçlı olarak ameliyat dışı en fazla uygulanan işlemdir.



Dolgu uygulamasında kullanılan farklı formüle sahip, farklı zaman sürelerinde kalıcılığa sahip maddeler vardır. Ancak bu dolgu maddelerinden en çok kullanılanı hyalüronik asittir. Cilt yaşlandıkça vücudumuzda bulunan kollajen, elastin ve hyaluronik asit miktarı azalır. Dolgu uygulaması ile azalan bu maddelerin bir kısmını yerine koyarız. Bu uygulama iğne ile ihtiyaç duyulan bölgelere direkt olarak dolgu maddesinin verilmesi şeklindedir. Dolgu maddesi temelde jel kıvamında bir madde olup yoğun olarak su tutulumunu sağlar.

Botulinum toksin-dolgu uygulamalarında ehil olmayan ellerde çok fazla sayıda istenmeyen etki-komplikasyon görülebilir. Bunlar kısaca; uygulama sonrası asimetri, beklenen etkinin görülmemesi, beklenen etkinin çok daha kısa sürmesi, düşük kalite ya da sahte ürün kullanımına bağlı basit bir kaşıntıdan hayati risk içeren anaflaksiye kadar değişen düzeyde allerji, uygulama bölgesinde basit bir enfeksiyondan görme organımız gözün kaybına varacak periorbital selülite kadar değişen düzeyde enfeksiyon, göz kapak düşüklüğü, doku kangreni, körlük ve hatta ölüme neden olabilmektedir.

Botulinum toksin-dolgu uygulamaları tüm dünyada ameliyat dışı estetik müdahaleler arasında en sık uygulanan işlemlerdir. Böyle olunca da bu pastadan pay almak isteyen ehil olmayan birçok kişi ve meslek grubu bilmediği, eğitimini almadığı bu uygulamaları yapmaya çalışmaktadır. Günümüzde botoks ve dolgunun ehil olmayan birçok kişi ve meslek grubu tarafından yapılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Bu uygulamalar iğnelerle hedef alanda cilt altına uygulanmaktadır. Estetik amaçla uygulanan bir müdahale olsa da sonuçta kişiye bir ilaç enjekte edilmektedir. Bir kuaföre, bir estetisyene, ya da elinde çantayla gezen ne olduğu belirsiz bir kişiye gidip penisilin iğnesi yaptırmıyorsanız botulinum toksin-dolgu uygulaması da yaptırmamalısınız. Masum olarak değerlendirilen, güzel görünmek adına yapılan bir işlemin sonrasında geri dönüşü olmayan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha güzel ve mutlu hissetmek için yaptırdığınız bir işlem sonrasında sağlık sorunları yaşamamak ve istenilen etkiyi elde etmek için uygulamanızı bir bilene yaptırmanızı öneriyorum.

Kendinizi daha güzel görmek için yaptırmak istediğiniz bir uygulamanın, sağlığınızı olumsuz etkilemesine neden olmamak için işin uzmanı doktorlara danışın.