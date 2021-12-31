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Browni Kek Yiyerek Kilo Verilir mi?

Yediden yetmişe herkesin bayıldığı, mutsuz anların vazgeçilmez dert ortağı (belki de suç ortağı) çikolatalı bir browni kek yiyerek kilo verilir mi?

31 Aralık 2021 Cuma 17:44
Browni Kek Yiyerek Kilo Verilir mi?

Browni Kek Yiyerek Kilo Verilir mi?

Yaşam Danışmanı ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı konu hakkında bilgiler verdi.

Yediden yetmişe herkesin bayıldığı, mutsuz anların vazgeçilmez dert ortağı (belki de suç ortağı) çikolatalı bir browni kek yiyerek kilo verilir mi?

Kaçamak yaparken de kurallara uymanın tarifi: 

“Browni Kek Diyeti” 

Uyandığında: 2 su bardağı limonlu su içmeliyiz. 

Sabah:  

  • 1 kızartılmış tam buğday ekmeği 
  • 1 adet yumurta (omlet veya haşlama) 
  • Domates salatalık yeşillikler 
  • 1 ince dilim peynir  

Ara: 

  • 1 fincan yeşil çay yanına yarım dilim şekersiz browni  

Öğlen: 

  • 1 küçük şekersiz browni yanına sade filtre kahve 

Akşam: 

  • 1 küçük kâse 1 çay kaşığı zeytinyağ eklenmiş limonlu yeşillikli salata 
  • Yanına 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu ile 2 yemek kaşığı yoğurt 

Ara: 

  • 1 fincan yeşil çay  
  • Yanına yarım dilim şekersiz browni 

ŞEKERSİZ LIGHT BROWNİ KEK TARİFİ 

  • 1 YUMURTA 
  • YARIM ÇAY BARDAĞI TAHİN 
  • YARIM ÇAY BARDAĞI PEKMEZ 
  • 2 YEMEK KAŞIĞI TAM BUĞDAY UNU 
  • 1 TATLI KAŞIĞI KABARTMA TOZU 
  • 1 YEMEK KAŞIĞI KAKAO 
  • YARIM ÇAY KAŞIĞI TUZ 
  • 2 TATLI KAŞIĞI DAMLA ÇİKOLATA (ÜZERİ İÇİN) 

Damla çikolatalar hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştıralım, hazırladığımız hamuru yağlı kâğıt serili fırın kabına dökelim. Üstüne bitter çikolatalarını koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-16 dakika pişilerim. 

Sağlıklı beslenme yolculuğuna 3 gün ara verdik ve 4 kilo verdik. Motivasyonumuz arttı ve mutsuzluğu terk ettik. Sağlıklı beslenmeye ve mutlu yaşam rutinimize tüm enerjimizle geri dönebiliriz.  

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