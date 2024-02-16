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Brüksel Lahanasının Hamilelik Dönemin de Faydaları

Adını, Belçika'nın başkenti Brüksel'den alsa da, Brüksel lahanası aslında Akdeniz bölgesinden gelmektedir. Sağlılı beslenmede ise önemli bir rol oynamaktadır

16 Şubat 2024 Cuma 12:40
Brüksel Lahanasının Hamilelik Dönemin de Faydaları






Brüksel Lahanasının Hamilelik Dönemin de Faydaları!


Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.

Brüksel lahanası (Brassica oleracea var. gemmifera), lahana ailesine ait bir sebzedir. Adını, Belçika'nın başkenti Brüksel'den alsa da, bu sebze aslında Akdeniz bölgesinden gelmektedir. Brüksel lahanası, küçük, yuvarlak, yaklaşık 2.5 cm çapında, yaprak saplarına küçük tomurcuklar şeklinde büyüyen yeşil veya morumsu renkteki sebzelerdir. Brüksel lahanası, besleyici bir sebze olarak bilinir ve çeşitli vitamin, mineral ve lif içerir. İçerdiği besin öğeleri arasında C vitamini, K vitamini, folat, manganez, potasyum, lif ve antioksidanlar bulunur. Bu özellikleri sayesinde brüksel lahanası, sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak tercih edilebilir.

Brüksel lahanası genellikle haşlama, buharda pişirme, fırında rosto yapma veya salata gibi çeşitli şekillerde hazırlanarak tüketilir. Lezzetli ve besleyici olmaları nedeniyle birçok kişi tarafından sevilir. Ayrıca, düşük kalorili olmaları ve besin değeri yüksek olmaları, diyetlerde tercih edilmelerine katkıda bulunur.

Brüksel lahanası, hamilelik döneminde sağlıklı bir beslenme planının bir parçası olarak değerlendirilebilecek bir sebzedir. İşte brüksel lahanasının hamilelik dönemindeki potansiyel faydaları:

Brüksel lahanası, folat (B9 vitamini) içerir. Folat, hamilelikte önemli bir besin maddesidir çünkü nöral tüp defekti riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle, gebelerin folat açısından zengin gıdalar tüketmeleri önerilir. Brüksel lahanası, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini destekler ve antioksidanlar, hücresel hasarı azaltarak genel sağlığı korur. Lif, brüksel lahanasında bol miktarda bulunur. Lif, sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler ve tokluk hissi sağlar. Hamilelik sırasında ortaya çıkabilen sindirim sorunlarına karşı yardımcı olur.

Brüksel lahanası, hamilelik döneminde önemli olan mineralleri içerir. Özellikle kalsiyum ve demir gibi mineraller, bebeğin kemik gelişimi ve anemi riskini azaltma açısından önemlidir. Brüksel lahanası, düşük kalorili bir sebze olup, hamilelik sırasında kilo kontrolüne katkıda bulunur. Aynı zamanda besin değeri yüksek olduğundan, vücuda gerekli besinleri sağlamaya yardımcı olur.

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Brüksel Lahanası
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